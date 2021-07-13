«Хватит миндальничать» – в Совфеде призвали «агрессивнее» продвигать концепцию Русского мира

13.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Концепция Русский мир должна «по-доброму агрессивно» реализовываться на мировом и, особенно, на постсоветском пространстве.

Об этом говорили участники заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия (утверждённая указом Путина Стратегия нацбезопасности РФ в части защиты госсуверенитета – ред.) очень явно носит, с одной стороны, внутренний характер, но в ней подчеркивается, например, необходимость защиты русского народа, где бы он ни находился», – отметила сенатор Елена Афанасьева. «Концепция Русский мир должна более активно реализовываться на мировом и, особенно, на постсоветском пространстве. Если хотите, более агрессивно мы это должны делать. Наши партнёры политические… они боятся использовать слово – «действовать агрессивно». А мы всё время смягчаем и говорим «активно действовать». Мне кажется, здесь уже можно так, «по-доброму» агрессивно продвигать концепцию Русского мира», – предложила сенатор.

В свою очередь её крымская коллега Ольга Ковитиди на примере ситуации с возвращением полуострова в состав России указала, что политика Запада по отношению к России не зависит от смягчения или ужесточения позиции Москвы.

«Главное, конечно, в понятии стратегии – это суверенитет, и Крым стал очевидным катализатором проверки на истинное желание международных игроков выстраивать равноправные отношения с РФ. Мы с вами убедились, что число недругов России не уменьшается, и как сенатор от Республики Крым должна отметить, что независимо от крымского вопроса, коллективный Запад и его партнёры пытаются противодействовать нашей стране, как на международной арене, так и на внутреннем развитии. Именно на этих вопросах – вопросах противодействия и стратегии развития сосредоточен этот важнейший документ», – объясняла сенатор.