«Хватит, мы уже насмотрелись», – Путина призывают не гарантировать существование Украины

28.10.2022  16:07 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российское руководство не должно декларировать поддержку существования Украины – напротив, весь исторический опыт говорит о том, что каждый раз самостийный проект использовался во вред русскому государству – что при распаде Российской империи, что во времена гитлеровского нашествия, что после развала СССР.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство не должно декларировать поддержку существования Украины – напротив, весь исторический опыт говорит...

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«Не должно быть никакой Украины. Хватит, мы уже насмотрелись, что в начале 20-го века, что в 40-х годах, что сейчас. Ну что, четвертый раз на грабли наступать?» – заявил Стешин.

По его мнению, в состав России должны быть возвращены и другие исторические русские земли, отторгнутые сепаратистами после развала СССР.

«Есть такие места у нас по границам, где много добрых русских людей проживают, и они не очень себя там чувствуют. Главы квази-государств явно моросят. Они понимают, что у них есть передышка, потому что Россия по уши сейчас занята Украиной, и пока этот вопрос не решит, до них дело не дойдет».

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