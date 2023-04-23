«Хватит, надоело!» – Родственники мобилизованных устроили бунт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Кривом Роге под зданием администрации около 50 человек – родственники солдат 129-й бригады территориальной обороны ВСУ – устроили протестный сход. Они жаловались, что бойцов отправили на передовую без огневой поддержки артиллерии, надлежащего питания, амуниции, на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят, при этом «раненых бойцов не вывозят с позиций», не оказывают медицинскую помощь.

Люди стояли с плакатами «Хватит, надоело!» и призывами вернуть в места постоянной дислокации всех ограниченно пригодных. Также были обвинения в адрес главы местной администрации – бывшего «регионала» Александра Вилкула, перекрасившегося в бандеровца: «Продаю всё и всех за деньги! Обращаться Вилкул и их компания».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мой муж получил ушиб при выходе из окружения, по сегодня медицинское лечение ему не предоставили, лечимся своими силами. Приехал командир и угрожал открыть дело за дезертирство, если мужчина не пойдет в штурмовую бригаду. У меня сын пропал четыре месяца назад, теперь еще и мужа подарить?» – цитируют местные СМИ одну из митингующих.

Также участники акции жаловались, что до бригады не доходит собранная помощь, а трупы теробороновцев не эвакуируют с «нуля».

Представители местных властей и ВСУвоенного командования бригады отказались общаться с митингующими на улице. Протестующим предложили обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением – очевидно, ответом им будет очередная отписка чиновников.

Что касается самого главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, он так к митингующим и не вышел.

«Все ждали Вилкула, но он так и не пришел. Его помощница Третьяк сказала, что ребятам все доставили. Нужно обращаться куда–то выше, на Киев», – пересказали участники власти, как с ними обошлись местные власти.

Митингующие пригрозили дойти со своими претензиями до президента Зеленского и разошлись.