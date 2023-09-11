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«Наша задача – показать всему миру, что наши ценности действуют – ценности свободы, демократии, и что мы готовы их защищать. Это значит, что мы будем защищать Украину до того часа, пока последний российский солдат не покинет ее территорию».

С таким заявлением выступил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дискуссии на фейковой международной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей «Ялтинская европейская встреча», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что это не только его позиция, но и точка зрения всех политических партий Британии. По его словам, этот вопрос касается НАТО и гарантий безопасности.

«Мы должны четко сказать, что НАТО непосредственно обязано дать отпор агрессии Путина!», – кричал Джонсон.

Он посетовал на то, что страны Запада не всегда занимали чёткую позицию.

«Мы часто говорили одно и думали другое, говорили половинчато. И это было просто трагедией», – сокрушённо отметил Борис Джонсон.

«Мы должны чётко показать, что мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса. Как можно скорее!» – подчеркнул он.

В июле этого года на Вильнюсском саммите НАТО страны-члены не назвали конкретных сроков присоединения Украины к Альянсу. В своем коммюнике НАТО признал необходимость ускорить этот процесс, но заявил, что не будет ограничивать себя временными рамками. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что не может быть твёрдых временных гарантий при приеме той или иной страны в Североатлантический альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию НАТО «нерешительной и абсурдной», признав, что «Альянс, похоже, пока не готов сделать Украину своим членом».