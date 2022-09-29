«Хватит нянчиться»: крымские татары требуют окончательно разобраться с Украиной

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Новости Украины

России пора поставить точку в вопросе Украины, даже если для этого нужна будет полная мобилизация.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил советник главы Республики Крым Рефат Дердаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дердарова, чем быстрее киевский режим пойдет на капитуляцию, тем больше шансов у него на выживание.

«Надо будет полная мобилизация, значит, будет и полная мобилизация. То, что Киеву сегодня остается… если они сегодня объявят капитуляцию, то и больше сохранят к себе уважения. Почему-то я уверен, что как только войдут субъектами Российской Федерации, к нам на родину они вернутся, то там задумаются, прежде, чем запустить снаряд. Довольно жесткий будет ответ», – сказал чиновник.

«Я поддерживаю – хватит с ними уже нянчиться. Все, уже пора. Эти все уговоры, переговоры и так далее – все, что они предлагали и что они говорят – это нужно забыть и один раз поставить точку», – заявил Дердаров.