«Хватит нянчиться»: крымские татары требуют окончательно разобраться с Украиной

29.09.2022  12:54 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 921
 
Дзен, Крым, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

России пора поставить точку в вопросе Украины, даже если для этого нужна будет полная мобилизация.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил советник главы Республики Крым Рефат Дердаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора поставить точку в вопросе Украины, даже если для этого нужна будет полная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Дердарова, чем быстрее киевский режим пойдет на капитуляцию, тем больше шансов у него на выживание.

«Надо будет полная мобилизация, значит, будет и полная мобилизация. То, что Киеву сегодня остается… если они сегодня объявят капитуляцию, то и больше сохранят к себе уважения. Почему-то я уверен, что как только войдут субъектами Российской Федерации, к нам на родину они вернутся, то там задумаются, прежде, чем запустить снаряд. Довольно жесткий будет ответ», – сказал чиновник.

«Я поддерживаю – хватит с ними уже нянчиться. Все, уже пора. Эти все уговоры, переговоры и так далее – все, что они предлагали и что они говорят – это нужно забыть и один раз поставить точку», – заявил Дердаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть