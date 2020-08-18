«Хватит облизывать Лукашенко» – Кургинян

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия не должна повторять своих ошибок, совершенных в случае с Украиной и безоговорочно поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он уничтожил любую, даже патриотическую оппозицию и все пророссийские движения в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы повторяем все ошибки, которые делали в эпоху Украины. Первая и основная из этих ошибок заключается в том, что «есть же батька. Давайте мы этого батьку, что бы он не делал, будем облизывать. Будем дружить, будем что-то подписывать, да что нам все остальные, все остальное – барахло». Где прорусские лидеры? Вся западная нечисть вылезла из каждой щели, а где другие, где другая Белоруссия? Неважно, лукашенковская или нелукашенковская, другая, где она? В значительной части она уничтожена самим же Лукашенко. Как, между прочим, была уничтожена значительная часть самим Януковичем», – заявил Кургинян.

Эксперт также раскритиковал окружение Лукашенко, которое допускает ошибку за ошибкой, дискредитируя действующего президента. Яркий тому пример – недавнее посещение Минского завода колесных тягачей, работники которого кричали «Уходи» и требовали пересмотра результатов президентских выборов.

«Какой гад привез его на завод, где ему кричат: «Уходи». Нет других заводов – не езжай. Кто его туда привез? Немедленно те люди, которые это сделали, а это часть аппарата, должна быть выкинута поганой метлой. И какие-то люди должны быть позваны, которые готовы сражаться, которые понимают, как это делается. Идет политическая война. Нельзя неолитическими средствами выиграть политическую войну. Политическую войну выигрывают политически, только так. А дальше возникает вопрос – он сейчас надеется на силовиков, а эти силовики не хотят, потому что не знают, сдаст он их или нет – любимое занятие современных лидеров, сдавать своих же опричников….

Но главное в любом случае – народ есть основная сила, на которую надо опираться. Где его политическая база поддержки? Ну хорошо, не партия, так что? Какая-то коалиция промышленников? Кто сейчас от него не отвернулся? Если от него отвернулись все, то следующими будут отворачиваться силовики. Он не удержится долго на штыках. Как известно, это то, на чем нельзя усидеть. Сейчас – решающий момент, когда он должен жесточайшим образом наказывать за ошибки, анализировать эти ошибки, вовлекать людей, которые еще готовы бороться…

А где СМИ? Где пролукашенковские СМИ? Где журналистский корпус, готовый вести информационную войну, настоящую? Я его близко не вижу. Неужели нет понимания того, что если сейчас он проиграет, то в Белоруссии не будет одноэтапной победы Тихановской или кого-нибудь еще. Начнется такой процесс, что мама не горюй. Так где эти ответственные ребята, которые понимают, что сейчас за свой народ надо сражаться, а не за Лукашенко? Где эти люди, которые покажут настоящую картину?..

И, наконец, что с системой? Если эта система не может быстро собирать митинги, если она направляет не туда, если она в полуразваленном состоянии находится, то где то, на что он будет опираться, через кого он выйдет на эти массы? У него на это два-три дня. Я не считаю, что он все проиграл. Но если при предыдущей встрече с вами я говорил, что он проиграл процентов 20, то теперь я могу сказать, что он проиграл процентов 70. Он проигрывает каждый день просто по собственному неадеквату и неадеквату его команды. Неадекваты и те, и другие», – заявил Кургинян.

Правильным действием со стороны Лукашенко, по словам Кургиняна, было бы организовать пересчет голосов, что позволило бы разбить доводы майданщиков.

«Есть участки, на которых подписаны протоколы все силы, которые участвуют в политических выборах. Протокол, на котором нет подписи, недействителен. Где протоколы с избирательных участков. Что, трудно просуммировать результаты, чтобы узнать, что там происходит? Много раз наши оппозиционеры пытались сыграть в этот фокус с нами и всегда проигрывали. Почему? Потому, что пересчет протоколов не приводил ни к какому расхождению с теми данными, которые давал Избирком.

Если здесь сейчас все так серьезно стало, судьба Белоруссии поставлена на кон – протоколы имеют право предъявить все действующие силы. Предъявите протоколы, на них подписи всех действующих сил. И если сумма этих протоколов окажется существенно отличающейся от объявленного результата, надо посадить Центризбирком, а его отправить в отставку. Но эти протоколы сначала надо пересчитать, это же первое, с чего начинается, это азбука политической борьбы», – считает эксперт.