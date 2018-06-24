24.06.2018

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Хватит обмана. Украина сама не развалится

Валентин Филиппов, тележурналист

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Украина сама не развалится. Вопреки нашим надеждам, вопреки человеческой логике, вопреки шарлатанам-аналитикам, которые никогда не остаются без работы. Украина, вообще, существует исключительно вопреки. Вопреки нам всем вместе и каждому в отдельности. И главная её задача – уничтожать нас. И никакие государственные границы и система международного права нас не защитят, потому мы имеем дело с абсолютным Злом, для которого нет условностей.

С Украиной бессмысленно договариваться, она никогда не соблюдает достигнутых договорённостей. Украину нельзя заинтересовать экономически, потому что разрушение, в том числе, и экономики, её цель. И всё это проверено десятки раз только за последние десятилетия. Россия, русский народ и народ, населяющий Украину, испытали на собственной шкуре каждую эту попытку. И дорого заплатили.

По сути, Украина является террористической организацией, чьи побудительные мотивы далеки от человеческих. И у этой организации есть спонсоры. Их помощь не достаточна, для того, что бы прокормить население Украины, но этой задачи и не стоит. Население Украины, по сути, те же русские, которых Украина призвана уничтожить. Идеальная модель украинского общества – это совокупность русофобов на подножном корме, готовых мстить России за свою нищету, выдуманные и реальные унижения, смерть родных и близких. Для полного бесстрашия им внушается, что они – часть большого Мира, который ведёт непримиримую битву с «московской ордой».

И чем дольше мы будем тянуть с решением проблемы, возникшей, практически, внутри нашей территории, нашего экономического, политического и географического пространства, тем эта проблема будет становиться больше.

И все наши действия, которые не убивают Украину, делают её сильнее. Пусть даже по её извращённым меркам.

Сегодня уже бессмысленно кричать, что в 2014 надо было действовать по-другому. Фантазировать «другую Украину», вопрошать «зачем признали?», удивляться, что не был использован легитимный президент для создания альтернативной Украины на Юге и Востоке. Бессмысленно вопрошать, почему не пробились через Одессу к Тирасполю или хотя бы не взяли Мариуполь. Всё это поздно. Всё это упущено.

Да, была совершена ошибка. Но самым страшным будет, если мы не сделаем выводов из этой ошибки. Поэтому, принимать решение надо. И чем позже оно будет принято, тем дороже оно обойдётся.

Что надо делать? Ответ на этот вопрос знали наши предки. Врага надо уничтожать, а не склонять к миру. Любая попытка «надавить» на Украину, будь то экономический, политический или военный путь, с целью заставить её выполнять взятые на себя обязательства – обречены на провал. Все эти попытки только приведут к новым жертвам и укрепят противника.

И никакой даже «выход на границы областей» и «признание республик» не решит проблему. Единственный действенный способ – это полное освобождение Украины от существующей там власти. Полная зачистка территории от сотен тысяч нацистов и убийц.

Задача эта не слабее сирийской. Выбить основу из-под существующей власти, посеять хаос на её территориях и планомерно отбирать город за городом, посёлок за посёлком, каждый метр дороги, берега, земли, неба. Отбирая, возвращать к жизни.

И, чтоб сразу понятно было, на это уйдут годы. Даже когда будет забыт последний выстрел, пройдут годы, пока эта земля оживёт. Потому что нацизм похуже радиации.

А вопрос «Что скажет Америка?» надо игнорировать. Потому что, как правильно заметил новый президент России, – «Зачем нам Мир, в котором нет России?».

Дорого? – Да. Но дальше дороже будет. Украина никакая не заграница. Это наше культурное пространство. Наше экономическое пространство. И наше политическое пространство. И даже просто географически, между Россией и Украиной нет никаких преград и естественных границ. И до Москвы уже 500 километров. Что нам надо, чтоб проснуться? Чтоб эти дурики МКАД форсировали?