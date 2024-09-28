«План победы» просроченного Владимира Зеленского совершенно не продуман и больше похож на детское письмо Деду Морозу.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, на месте Байдена я бы спросил: «Владимир Александрович, а что внутри страны вы сделали касательно экономики, подготовки населения, фортификаций?» Потому что «план победы» – это кто-то должен что-то за нас сделать. Как ребёнок, который пишет пожелания Санта Клаусу.

Нам никто не даст людей, которые должны будут воевать. Никто не обучит людей в необходимом количестве, чтобы они воевали. Никто не обеспечит нам потребности ВСУ, потому что мы и так много просим, тратим много ресурсов. А вопрос в возможностях собственной экономики», – отметил Кривонос.