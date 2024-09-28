«Хватит обманывать себя» – генерал сравнил «План перемоги» Зеленского с письмом Деду морозу

Вадим Москаленко.  
28.09.2024 22:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


«План победы» просроченного Владимира Зеленского совершенно не продуман и больше похож на детское письмо Деду Морозу.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«План победы» просроченного Владимира Зеленского совершенно не продуман и больше похож на детское письмо...

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«Вы согласны с «планом победы» Зеленского?» – спросил ведущий.

«В первую очередь, на месте Байдена я бы спросил: «Владимир Александрович, а что внутри страны вы сделали касательно экономики, подготовки населения, фортификаций?» Потому что «план победы» – это кто-то должен что-то за нас сделать. Как ребёнок, который пишет пожелания Санта Клаусу.

Нам никто не даст людей, которые должны будут воевать. Никто не обучит людей в необходимом количестве, чтобы они воевали. Никто не обеспечит нам потребности ВСУ, потому что мы и так много просим, тратим много ресурсов. А вопрос в возможностях собственной экономики», – отметил Кривонос.

«О каком НАТО может идти речь? Мы прекрасно понимаем, неоднократно на этом обжигались, когда строили какие-то мечты, которые рассыпались с очередным саммитом. Мы сами себе врём, а потом говорим, что в этом виновата Европа или США.

Нет, у нас огромное количество проблем, которые заключаются в нашей возможности их решить. Но переформатирование украинской общественности, что за нас кто-то что-то должен делать», – добавил он.

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