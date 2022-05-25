Хватит одного дивизиона: на Украине рассчитывают закрыть свое небо американскими ЗРК Patriot

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Новости Украины

В пакете военной помощи от США на 40 млрд долларов предусмотрена передача Украине современных систем вооружения, таких как ЗРК Patriot. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Есть разные комплексы – противоракетный и противовоздушный. Разница в количестве батарей и стоимости самого комплекса. По сложности, он не так сложен (в управлении – ред.), мы можем им овладеть – подготовить расчеты и работать. Дело в том, что он гораздо эффективнее, чем наши существующие комплексы, такие как тот же С-300», – говорит украинский военный эксперт в интервью киевскому изданию УНН.

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«Он более надежно защищает небо. Если его дадут, то, допустим, один дивизион может закрыть Киев. Если в противоракетном исполнении 9 батарей были поставлены, – он заранее становится в кольцо, и пробить это кольцо практически невозможно», – считает эксперт.

В то же время, отмечает Жданов, сколько таких комплексов нужно для того, чтобы уплотнить украинскую противовоздушную оборону, чтобы можно было говорить: «да, наше воздушное пространство надежно закрыто» – необходимо рассчитать. «Но, скажу так, что это будет не один дивизион», – добавляет эксперт.

По его мнению, такая система понадобилась бы в том числе и для защиты поставок вооружения, которые поступают на Украину с Запада.

Жданов заметил, что в новом пакете помощи США будут и другие виды вооружения. Главное для Киева – чтобы западники предоставили артиллерию, танки, бронемашины типа боевых машин пехоты для того, чтобы украинские боевики могли формировать новые части и создавать наступательную группировку.

В то же время Жданов предостерегает, что процесс переброски бронемашин или ЗРК займет определенное время.

«Это море. То есть, сколько будет идти судно обеспечения военно-морских сил США к европейскому континенту? Где-то 2-3 недели. Затем отгрузка, затем транспортировка по Европе. То есть, за месяц-полтора мы можем получить уже в большом количестве, потому что пароходы привезут не одну единицу, а несколько сотен», – говорит эксперт.

Жданов добавляет, что скорость поставок влияет на сроки планируемой Киевом контрнаступательной операции.

«Поэтому сегодня, как говорил господин Буданов (начальник украинской военной разведки – Ред), скорее всего на август нужно ориентироваться – новый срок контрнаступательной операции… К сожалению, не все делается так быстро, как хотелось бы. Итак, будем ждать», – резюмировал киевский эксперт