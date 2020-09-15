«Хватит платить долги, раздадим каждому по 1000 долларов» – Рабинович

15.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна отказаться от выплаты долгов международным кредиторам на период пандемии коронавируса.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат парламента Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рабиновича, заморозка выплат по кредитам позволит выдать украинцам дополнительно по тысяче долларов.

«Сегодня я вышел к вам с таким предложением – на период, пока ситуация не стабилизируется, приостановить любые выплаты по внешним долгам. А они – беспрецедентные. И обратиться к нашим кредиторам с требованием не требовать от нас погашения долгов хотя бы на тот период, пока мы не сменим правительство и не спасем ситуацию…

Мы больше не можем нести на своих плечах сумасшедшую экономическую политику постмайданного периода… Если мы остановим хотя бы на один год выплаты по набранным правительством внешних кредитов, то каждой украинской семье мы сможем предоставить уже сегодня порядка тысячи долларов», – заявил Рабинович.