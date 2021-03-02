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02.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ПАСЕ, Политика, Россия
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«Хватит плестись в хвосте чужих ценностей». Вице-спикер Госдумы обрушился на русофобов Запада


России пора перестать терпеть оголтелые нападки иностранных политиков и дипломатов, и выработать независимую повестку дня.

Об этом, выступая на круглом столе в Совете Федерации, заявил вице-спикер Госдумы, заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши уважаемые дипломаты терпят, я говорю обо всех дипломатах, которые работают в крайне сложных условиях, во время каких-то дискуссий с нашими «западными партнёрами», они проявляют чудеса выдержки и терпения, и нам у них безусловно учиться и учиться. Но я все равно не понимаю, почему мою страну демонстративно унижают, ради чего? Никто на этот вопрос не в состоянии ответить.

Да, мы выступаем за всё хорошее, против всего плохого, такая у нас политика. Да, мы говорим, что будем предлагать объединительные темы: здравоохранение, искусственный интеллект, социальные темы. Но никто про это с Россией говорить не собирается, от нас требуют, требуют и требуют процедуры мониторинга, абсолютно неправовые решения ЕСПЧ, в том числе последнее с требование освободить Навального – это вызов, а мы его воспринимаем, как досадное обстоятельство, с которым мы вынуждены мириться. А мы, кривясь, рассказываем про объединительную повестку», – сказал политик.

Также он отметил, что сами российские политики не представляют внешнеполитических интересов России, поэтому и не могут продвигать чёткую позицию в ПАСЕ.

«Я, честно говоря, никакой объединительный повестки не вижу ближайшие 10 лет. Связанно это не только с тем, что страны ЕС и НАТО составляют в ПАСЕ большинство. Связанно это с тем, что мы с вами, здесь сидящие уважаемые парламентарии и сенаторы, до конца не осознаём интересы нашей страны в нашей внешней политике – их нет. Вот мы за «всё хорошее» – да, это прекрасно, но, к сожалению, с этим далеко не уедешь. Потому что когда хотите иметь союзников, люди говорят: «Мы понимаем, за что выступают США, ЕС, а вы за что? За всё хорошее? А, ну понятно, идите сами голосуйте».

Поэтому блоковый подход уже восторжествовал, и тут удивляться нечему, он будет действовать накатом. Я хочу отдельно остановиться и поблагодарить сенаторов, которые выступали с докладами – это большое и хорошее дело. Но коллеги, не нужно преувеличивать – на фоне шельмования нашей страны, которое происходит, никакие наши доклады, сколько бы их не было – не изменят положения вещей, оно, к сожалению, таково, каково оно есть», – подчеркнул Толстой.


Далее политик призвал отказаться от обязательств перед Западом и идти путём собственной цивилизации, чтобы прекратить унижение России.

«Мы должны осознать себя отдельной цивилизацией, пока мы этого не сделаем, мы будем продолжать плестись в хвосте у западноевропейских ценностей и отчитываться им в выполнении псевдообязательств, которые не мы на себя брали.

А что касается конструктивной повестки, эхо от неё небольшое. Это как будто вы входите в комнату, вы один, а в комнате сидит 33 гопника в кедах, и они плюют вам в лицо, а вы говорите «Мы за всё хорошее…», стряхиваете аккуратно их слюну и продолжаете «Против всего плохого», – заключил Толстой.

Кроме того, в ходе этого круглого стола Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы. По мнению вице-спикера Госдумы, это станет реальным в случае если ПАСЕ инициирует унизительный трехсторонний механизма мониторинга соблюдения прав человека. Толстой считает, что Россия, покинув Совет Европы, может создать собственные правозащитные институты.

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