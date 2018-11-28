«Хватит позориться на Украине! Плевать на мнение Запада!»

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

России пора прекращать оглядываться на Запад и переходить к активной фазе защиты соотечественников от националистического режима, захватившего власть на Украине.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо плюнуть на мнение Запада! Для нас мнение наших соотечественников, наших единоверцев в этих самых областях (в которых Киев ввёл военное положение – ред.) важнее, чем десять, двадцать мнений стран Запада, плевать надо на Трампа и на все США! Мы или защитим своих, или предадим, к своему величайшему позору, и это недопустимо! Так что же делать?

Отозвать к чёртовой матери признание Порошенко, заявить, что любые выборы на Украине нелегитимны, потому что был захват власти. Пусть выбирают Тимошенко, Кукушенко, Хреновенко – нам не имеет никакого значения.

Отозвать наших дипломатов, хватит позорищем заниматься.

Как наше консульство будет защищать наших верующих и священнослужителей, если сами в осаде, обложенные шинами? Хватит позориться и имитировать борьбу!» – заявил международник.

«Нужно заявить, что, не дай Бог, один волос упадёт с одного священнослужителя или верующего канонической УПЦ, мы сделаем с этой властью такое, что даже в страшных снах не снится.

Почему до сих пор не запущены в полном объёме санкции? Никакого первого января, уже вчера они должны работать! Все эти болеющие родственники мразей, которые правят в Киеве, хоть капля бизнеса жён, детей, ещё хрен знает кого, должны быть смещены, нечего им на территории России делать вообще.

Украинская власть должна быть заблокирована по всем направлениям. Обратиться к государствам ОДКБ, которые нефть добывают и увеличат поставки на Украину, а нафига нам такие союзники?

Наконец, нужно подумать о поддержке Донбасса в более серьёзном объёме. Вплоть до того, чтобы, оперевшись на ЛДНР как на базу, освободить те регионы, где, не дай Бог, будут подвергаться притеснению наши соотечественники! Мы не можем допустить, чтобы эта мерзкая власть издевалась над ними!» – добавил Семён Багдасаров.