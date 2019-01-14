«Хватит продавать Россию» – под МИД РФ прошла акция протеста

14.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В Москве активисты «Левого фронта» провели акцию протеста против передачи части островов Курильской гряды Японии.

Мероприятие состоялось прямо под стенами МИД Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам собравшихся, острова являются частью территории Российской Федерации и их передача незаконна.

«Это наша земля, наши деды воевали за эту землю. Мы свободная нация или мы колония? С нами что хотят, то и делают. Что Сибирь, отдают сотни гектаров, россиян туда не трудоустраивают на эти китайские предприятия. То же будет и с Курилами. Все неравнодушные граждане нашей страны должны задуматься, что нас просто распродают, страну разбазаривают, дерибанят», – заявила одна из протестующих.

Активисты отмечают, что прежде, чем решение о передаче может быть принято, в России должен состояться референдум на этот счет.

«Вообще такие решения надо принимать с согласия народа. На это есть референдум… Я думаю, если провели бы референдум по этому вопросу, то большинство было бы против», – сказал участник пикета.

Некоторые считают, что следом за Курилами может пойти речь о передаче Крыма.

«Много людей не было в Крыму. Хотя все от него в восторге были в свое время, в 14-м году. Но большинство не было после этого там ни разу. Я съездил туда по путевке бесплатной – так бы не поехал. Но при этом, все в восторге от них. Может, еще Крым вернем/продадим?», – интересуются активисты.

В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем блоге сообщила, что в Москве начались переговоры представителей российского и японского дипломатических ведомств, темой которых стало заключение мирного договора.

«В Москве начались переговоры глав МИД России и Японии по проблематике заключения мирного договора. Глава японского внешнеполитического ведомства поблагодарил Сергея Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него». Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский», – пишет Захарова.