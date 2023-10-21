«Хватит пропаганды» – в Киеве уверены, что Россия быстро научится сбивать «Атакмс»
С точки зрения ПВО американские ракеты «Атакмс» принципиально не отличаются от стареньких «Точек У», и вполне могут быть уничтожены российской обороной.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Говорили, что «Джавелины» приведут к разгрому, «русня побежит» Давайте мы эту пропаганду откинем, уже надоело это слушать.
«Аттакамс» – это хорошая высокоточная ракета с кассетными боевыми частями для уничтожения аэродромов противника. Если нет ангары, а если б были ангары, то толку никакого нет.
Сами по себе они летят с дозвуковой скоростью, 8 махов. Это уровень «Точки У». По баллистической траектории. Если комбинированно пускать крылатые ракеты, беспилотники, потому баллистические, тогда систему ПВО можно пробить.
Но теперь противник переделает систему ПВО, и пробиться будет очень тяжело», – сказал Стариков.
Спасибо!
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