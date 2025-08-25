Хватит России быть охотничьими угодьями для лимитрофов – полковник Трухан жёстко прошёлся по «ОПГ-диаспорам»

Мигранты из постсоветских стран превратили Россию в «охотничьи угодья» для заработка и вывода денег.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня, как гражданина Российской Федерации, интересует только одно – чтобы эти устойчивые национальные ОПГ с завязкой на правительства стран-лимитрофов, перестали существовать на территории России. Чтобы эти трансграничные связи ОПГ прекратились.

Потому что я знаю массу случаев, когда азербайджанцы здесь кидали и потом скрывались от уголовного преследования на территории Азербайджана. Это потому, что там у них бизнес, они зарабатывают здесь деньги, вкладывают там в недвижимость. А здесь у них охотничьи угодья», – возмутился Трухан.