Хватит России быть охотничьими угодьями для лимитрофов – полковник Трухан жёстко прошёлся по «ОПГ-диаспорам»

Максим Столяров.  
25.08.2025 20:30
  (Мск) , Москва
Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Мигранты из постсоветских стран превратили Россию в «охотничьи угодья» для заработка и вывода денег.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня, как гражданина Российской Федерации, интересует только одно – чтобы эти устойчивые национальные ОПГ с завязкой на правительства стран-лимитрофов, перестали существовать на территории России. Чтобы эти трансграничные связи ОПГ прекратились.

Потому что я знаю массу случаев, когда азербайджанцы здесь кидали и потом скрывались от уголовного преследования на территории Азербайджана. Это потому, что там у них бизнес, они зарабатывают здесь деньги, вкладывают там в недвижимость. А здесь у них охотничьи угодья», – возмутился Трухан.

«Вот эти охотничьи угодья для мигрантов, для всех, из Белоруссии в том числе, надо прекращать. На территории РФ – законы России. Не нравится – пошли отсюда в жопу», – подытожил он.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

