Хватит России быть охотничьими угодьями для лимитрофов – полковник Трухан жёстко прошёлся по «ОПГ-диаспорам»
Мигранты из постсоветских стран превратили Россию в «охотничьи угодья» для заработка и вывода денег.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Меня, как гражданина Российской Федерации, интересует только одно – чтобы эти устойчивые национальные ОПГ с завязкой на правительства стран-лимитрофов, перестали существовать на территории России. Чтобы эти трансграничные связи ОПГ прекратились.
Потому что я знаю массу случаев, когда азербайджанцы здесь кидали и потом скрывались от уголовного преследования на территории Азербайджана. Это потому, что там у них бизнес, они зарабатывают здесь деньги, вкладывают там в недвижимость. А здесь у них охотничьи угодья», – возмутился Трухан.
«Вот эти охотничьи угодья для мигрантов, для всех, из Белоруссии в том числе, надо прекращать. На территории РФ – законы России. Не нравится – пошли отсюда в жопу», – подытожил он.
