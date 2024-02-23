«Хватит с нас Мариуполя» – бежавшие «азовцы» ускорили сдачу Авдеевки

Реинкарнированные нацисты запрещенного в РФ нацбата «Азов» настолько хорошо усвоили опыт Мариуполя, что не стали дожидаться повтора в Авдеевке и просто сбежали, наплевав на приказ главкома ВСУ Сырского. В совокупности с дефицитом боекомплектов и личного состава – это ускорило поражение ВСУ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, украинские Вооружённые силы в последнее время испытывают дефицит, прежде всего, личного состава. Это кризис призывного ресурса. Далее, у них кризис боекомплекта. На всей линии боевого соприкосновения противник пытается заместить дефицит снарядов дронами. В принципе, где-то это получается. Но в любом случае – дроны всегда зависят от связи, они зависят от погоды. То есть где-то там условно облачность 200 м или 100 м – бессмысленно поднимать дрон, потому что ты или ослепнешь, не будешь видеть ничего, либо он просто от влажности перестанет лететь. Это всё очень просто не получается. И на фоне всех этих кризисов – боекомплекта и, прежде всего, личного состава, – было очень сложно оборонять эти рубежи при нашем слаженном наступлении», – отметил он.

По словам эксперта, к этим факторам добавилось параллельное наступление наших сил от Угледара до Артёмовска.

«По всей ЛБС на нашем участке мы работали и шли вперёд. И на Артёмовском направлении и в Часов Яре, и, опять же, взяв Марьинку – мы пошли дальше в сторону Курахово. А Курахово американцы предлагали сделать городом-крепостью, но ничего не вышло. И точно так же Авдеевка. Держаться до конца они не смогли. Тот же самый реинкарнированный «Азов», они уже знали, как это бывает, и понимали, что перспектива – это двухсотый или плен. Поэтому они бежали, они действительно позорно бежали», – подчеркнул Гагин.

Крымский военный волонтер и блогер Александр Талипов добавил, что воспитанный в «азовцах» дух «истинных арийцев» привел к их несогласию умирать рядом с «холопами».

«В этих запрещённых организациях находятся люди, которые считают себя истинными арийцами, избранной нацией, которые привыкли воевать с мирным населением, третировать людей, которые находятся в «базах» и «библиотеках», издеваться над народом. И когда вдруг эти арийцы на передовой начали гибнуть, извините, как это? Мы гибнем рядом с холопами? Нет, конечно. Мы должны сохранить свой генофонд. И вот эти все уголовники, фашисты – просто решили сохранить свои жизни и бежать. Конечно же, никто не давал команду отступать на «заранее подготовленные позиции». Эти все их объяснения про «выровнять линию фронта», «отошли на позиции», «сохранить хорошее настроение». Как сказал Дмитрий Анатольевич, здоровья им и хорошего настроения», – подчеркнул Талипов.