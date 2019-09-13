«Хватит санкций! ЕС исчез с геополитической карты» – президент Финляндии

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Странам Запада во главе с Соединенными Штатами так и не удалось добиться крушения российской экономики.

Об этом в Киеве заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со времён [воссоединения с Россией] Крыма есть голоса, которые говорят, что под санкциями российская экономика завалится, и они будут вынуждены отступить – этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем и не случится. У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет, но это было сделано. Нужно добиваться маленьких вещей, чтобы обустраивать на них в дальнейшем», – заявил финский президентк.

Глава Финляндии подчеркнул, что если всё делить на белое и чёрное, есть риск потерпеть поражение.

«Я весьма обеспокоен положением дел ЕС. Несколько лет назад я нарисовал геополитическую карту, там были Вашингтон, Пекин, Москва и так далее. Теперь я снова нарисовал её, и, знаете, Брюсселя там как мирового центра уже не было», – добавил Саули Ниинистё.