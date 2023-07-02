«Хватит слушать Донбасс – удалить нелояльных, как опухоль» – нацист Парасюк

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Основная миссия украинского государства – наведения порядка на «освобождённых» территориях и высылка всех, кто не согласен с действующим положением вещей, иначе война не закончится.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил бывший сотник Майдана, экс-депутат Верховной рады, вступивший ныне в ВСУ Владимир Парасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что с ними делать? Нам нужно перестать интуитивным методом относиться к определённым процессам. У нас есть законодательство. Если мы не начнём жить по закону, высеченном в нашем сознании на века, эта страна никогда не будет иметь развитие. [Для «тех» территорий просто нужно поставить закон, – заметила фоном ведущая] – жёсткое законодательство и не бояться это делать. Как-то сказали «услышьте Донбасс» – чем его можно было уже слушать? Ногами, руками, ушами – чем, какой частью тела? Слушали чем только можно было, всё, – хватит! Так делать нельзя. Или после освобождения этих территорий вы подписываетесь под теми правилами, которые есть, или государство должно принять кардинальное для себя решение – забрать гражданство у этих людей и отправить их туда, куда они хотят. Дать им на это короткий определённый срок, поставить жёсткие рамки. Если вы тут остаётесь, вы должны выполнять так, так и так. Если вы этого выполнять не будете, до свидания. Это нужно принять решение, всё, точка. Если мы сейчас начнём снова разбираться в их моральном состоянии, мы дальше будем иметь войну. Одна закончится, вторая начнётся. Прийти и жёстко навести порядок с этими территориями – это является основной миссией, которая только может быть. И это будет правильно. Удалить раковую опухоль», – призвал Парасюк.