Хватит создавать «хороших украинцев» – московские чиновники возмутили патриотов

Помощник президента РФ Владимир Мединский неожиданно публично признался в любви к Украине.

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира. У нас нет конфликта с Украиной», – сказал Мединский.

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Эти высказывания вызвали недоумение у патриотической общественности.

«Украинский народ – это и есть зомбированный русский народ. Если человек идентифицирует себя как украинец, то он русофоб. Русофобия – боевая идеология, которую создали австро-венгры. Мединский симпатизирует русофобам, или я чего-то не понял?! «Героическое прошлое Украины», с точки зрения Украины – это СС Галичина, уничтожение евреев, бандеровщина, АТО. Все остальное прошлое, оно про Русь. В общем, г-н Мединский хотел, может, как лучше, а получилось так же плохо и пошло, как в Стамбуле, когда вся страна смотрела на вас и ох…ла», – написал военный волонтер и публицист Алексей Живов в своем тг-канале.

Стамбульские переговоры припомнил Мединскому и юрист Кирилл Качур.

«Уверен, что практически все помнят как они, встречаясь с переговорной группой Киева, пытались найти консенсус на наших условиях. Я думаю, что многим нашим гражданам уже тогда было ясно, что все эти “переговоры” нужны были США и Украине лишь для затяжки времени и условного дезинформирования о своих якобы желаниях перемирия нашего политического руководство страны. Это была игра и фальшь. Напомню: ценой затяжки этого времени и псевдопереговоров были тысячи жизней наших сограждан и тактическое отступление от Киева», – написал Качур.

Высказывания Мединского совпали с объявлением о намерении российских властей организовать обучение на украинском языке в школах на вновь обретенных территориях. Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева (на фото) сообщила, что занятия по новому учебнику украинского языка в российских школах новых регионов начнутся уже с 1 сентября.

«Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с методистами из ЛДНР», – разъяснила Васильева.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что возможность изучать украинский язык должна быть предоставлена также и беженцам.

«Вопрос: зачем??? Одно дело – знание насаждаемой повсеместно мовы для расшифровки радиоперехватов разговоров и донесений ВСУ, другое дело – на освобождённой русской земле учить детей языку, который у них ассоциируется с врагом. Кто-то в этом министерстве может внятно объяснить, откуда эта новость и зачем это сделано?», – недоумевает бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Патриоты критикуют курс властей на искусственное создание «хороших украинцев».

«Расчет на формирование альтернативной, дружбонародной, квазисоветской украинской идентичности обречен на поражение, как обречена на поражение любая унылая советская придумка в противостоянии агрессивному, боевому национализму», – пишет политолог Вадим Шумилин.

«Людям, которые готовят учебник классического украинского языка, надо сильно дать по рукам и по языкам. Даже сами украинские филологи не могут сойтись на том, что значит и как правильно будет то или иное слово, словосочетание и т.д. Во-вторых, давайте сначала Херсон освободим, и Запорожье вернем, а потом уже будем разрабатывать какие-то там учебники украинского. Не нужно учить детей фальшивому и искусственному языку, созданному с единственной целью – оторвать украинцев от русских», – солидарен с ним его коллега Павел Данилин.

«Внезапность, несвоевременность заявления и какая-то заискивающая позиция нашего государства в этом вопросе меня крайне напрягает. Почему именно сейчас, когда украинский национализм раскрылся во всей красе? У нас прибавилось четыре новых региона. Эти люди выбрали Россию, русский язык, они бьются за это, они умирают за право говорить на родном языке. На русском! Мы страдаем ложным гуманизмом, который не нужен никому», – возмущается журналист Анастасия Кашеварова.