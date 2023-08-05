«Хватит стесняться!» – в Москве требуют уничтожить натовских разведчиков

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Российское руководство должно прекратить стесняться и начать активное уничтожение технических средств разведки НАТО, которые помогают ВСУ обстреливать Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо прекратить стесняться. Нужно наносить серьёзный военно-технический ущерб тем объектам США и Британии, которые откровенно используются для нападения на РФ. Я имею в виду всякие самолёты-разведчики, беспилотники, и прочее. Что это они летают? Мы один керосином описяли – он упал. А остальные продолжают летать», – сказал Фатигаров.

Он подчеркнул, что любая западная техника, помогающая ВСУ наносить удары по территории РФ, должна быть немедленно уничтожена.

«Мы слышим официальные заявления, что мы доказали, что «Рипер» летал, и координировал удар по Крымскому мосту. Там было два удара с разницей в 20 минут, вообще позор. «Рипер» летал, и что с этим «Рипером»? Судно турецкое шло, мы доказали, что с него шёл [дрон] – и что? Где протест хотя бы в сторону турецкой стороны? Я уже не говорю, что судна быть не должно, и капитан должен быть в розыске», – потребовал эксперт.