«Хватит СВО!» – Соловьев призвал начать жестить с Украиной по-натовски

12.09.2022  16:24 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Режим проведения СВО показал свою мягкость в отношение украинской инфраструктуры, что и привело к тем последствиям, которые сейчас развернулись на Харьковском направлении.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1», заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим проведения СВО показал свою мягкость в отношение украинской инфраструктуры, что и привело к...

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«Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской.

Американцы не случайно перед тем, как ввести свои войска в Ирак, провели мощнейшую военно-воздушную операцию с использованием авиации, ракет и практически полностью уничтожили всё, что имело отношение и к энергоснабжению, теле, радио. Вот всё.

Сейчас, американцы с радостью заявили, что поставляемые ими «Хаймарсы» нанесли удары по 400 важнейшим объектам. Четырём сотням. При этом мы хорошо понимаем, что это отнюдь не военные.

То есть большая часть этих объектов… Денис Пушилин рассказывал, сколько ударов наносилось непосредственно по инфраструктуре только ДНР. А мы видим сейчас удары по всём освобождённым территориям. Они откровенно, ясно и чётко долбят, это часть натовской стратегии», – сказал телеведущий.

«Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украиной? А мы это делали в начале. Откуда ГСМ на Украине? Ведь мы в начале полностью решили этот вопрос. Там был страшный голод. Сейчас ничего этого нет. Это вопросы. По-моему, пора уже жестить. Вот просто пора жестить», – призвал Соловьев.

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