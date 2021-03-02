«Хватит терпеть унижения в ПАСЕ» – вице-спикер Госдумы

02.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Сложившаяся ситуация в отношениях России и Совета Европы требует немедленной реакции, вплоть до выхода из переговорных площадок, если в ПАСЕ не согласятся на переформатирование, которое исключит возможность политики двойных стандартов или предвзятого отношения к любой из стран.

Об этом говорили участники круглого стола в Совете Федерации РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западное большинство, даже если признавать, что оно далеко не гомогенное, тем не менее безапелляционно навязывает Совету Европы свою политико-идеологическую повестку. Двойные стандарты возведены в правило, нас уверяют, что ценности СЕ универсальны, однако на практике мы постоянно убеждаемся в их избирательности. Складывается такое впечатление, что когда сами страны ЕС ставят подписи под общими обязательствами, на самом деле, они исходят из того, что эти обязательства написаны только для России и, может быть, некоторых других стран восточной периферии», – заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Глушко.

«Поэтому когда речь идёт о фундаментальных проблемах, которые затрагивают непосредственно компетенцию СЕ и их органов, а это, прежде всего, массовая дискриминация русского населения на Украине и в странах Балтии, действия правоохранительных органов, ограничение свободы слова, в Страсбурге существует две правды. Одна для стран ЕС, другая для России», – добавил Глушко.

В свою очередь глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой подчеркнул, что пора менять такую повестку, начиная действовать, отталкиваясь от собственных идеалов и принципов.

«Надо начать их формулировать, а потом продвигать на международной арене. От этого будет зависить и то, как мы будем работать с Советом Европы, и роль нашей страны как самой большой страны Европы. И от этого будет зависеть возможность для наших детей и внуков самим определять своё будущее, а не действовать, в зависимости от выступлений тех или иных представителей Польши или Прибалтики, которые просто в лицо с трибун называют нас самыми непотребными словами», – сказал российский представитель в ассамблее.

«Я понимаю, скажут – это специфика ПАСЕ. Проблема в том, что именно ПА выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляют НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решения о запуске трёхсторонней процедуры, и не факт, что она не будет запущена. Да, мы можем с этим столкнуться, надо трезво смотреть правде в глаза.

Что мы должны делать? Первое – пересмотреть нашу роль в этой организации, второе – мы должны быть готовы её покинуть, в том случае, если трёхсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – добавил Толстой.

В то же время глава Комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв посчитал такой подход слишком радикальным и предложил начать с того, чтобы сформулировать определённую программу реформ для ПАСЕ.

«Я сейчас для себя из крупного набросал три момента. Устранение возможности каких бы то ни было санкций в ПАСЕ. Любые претензии должны высказываться в адрес государства как члена Совета Европы, и любые ограничения должны идти по линии членства государства в Совете Европы, если уж до этого доходит. Но ПАСЕ как одна из ветвей Совета Европы должна предоставлять стране абсолютно те же возможности, как и в любых других ветвях Совета Европы до тех пор пока не ограничены права государства в этой организации.

Второе – переход со странового на тематический мониторинг, в том числе не только мониторинг обязательств, но и по докладам. Страновых докладов не должно быть в принципе. Если мы обсуждаем политзаключенных, то это не должен быть доклад по политзаключенным в России, это должен быть доклад о проблеме политзаключенных на пространстве СЕ. Если мы говорим, там, кто-то хочет сказать о проблеме крымских татар, это должен быть доклад о проблеме национальных меньшинств на пространстве СЕ. Это второе требование, которое представляется мне рациональным.

Ну, и наконец, уже касающееся нашей страны и нашей делегации – это чёткая фиксация того, что ПАСЕ возвращается к рассмотрению 25 обязательств, которые приняты Россией при вступлении в Совет Европы. Это исчерпывающий и закрытый список, по которому мы ведём дело по снятию мониторинга с России, и никакое добавление в этот список каких-то требований последующих лет не должно происходить в принципе. Все эти требования должны быть обнулены», – предложил Косачёв.

Он признал, что такие «максималистские требования, возможно, нереалистичны», однако их обязательно нужно сформулировать для темы дискуссии.

«И если уж и когда дело дойдёт до конфликта и тем более до разрыва, я бы предлагал не горячиться и не действовать сразу по максимуму, наше членство в Совете Европы, о чём сегодня говорилось. Мы должны всегда двигаться поэтапно. И если потребуется, я бы не исключал замораживания нашего участия в деятельности ПАСЕ как критичную меру, точно так же, как это происходило в период с 2014 по 2019 год.

В конце концов, никакой катастрофы не произошло. Если мы чётко сформулируем набор наших претензий к ПАСЕ, с одной стороны, а с другой сформулируем набор ожиданий и предложений к ПАСЕ (не будем называть это ни ультиматумом, ни требованиями), которые мы хотели бы увидеть на практике. Это всегда будет предмет для разговора и, если хотите, стратегия выхода из ситуации, если и когда мы это для себя посчитаем необходимым», – пояснил сенатор.