«Хватит трястись за мандаты»: Зеленский в жестком тоне выдвинул ультиматум Раде

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В пятницу, 10 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с экстренным обращением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Уважаемые депутаты. Надеюсь, за три месяца вашего отдыха вы не забыли слова депутатской присяги – исполнять обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы же действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации”, – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Петр Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после своего ухода.

“Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко делает необратимое – активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку”, – отметил избранный президент.

Кроме того, Зеленский сравнил своего не желающего сдавать пост предшественника с туристом в египетском отеле.

“Я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит “я готов подставить плечо”, а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормальный воспитанный человек ждет трансфер до аэропорта. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить.

Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая.

“Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институтов, народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте”, – говорится в его видеобращении, распространенном в пятницу.

Ранее, советник избранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что первые назначения произойдут после получения доступа к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.