Хватит унижаться перед русофобским МОК – в Крыму поставили вопрос ребром

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Спортивное руководство России должно «заморозить» участие наших спортсменов в соревнованиях, которые проводит Международный олимпийский комитет. Сохранять формальное участие в организации, которая системно унижает нашу страну и откровенно стимулирует наших спортсменов на предательство Родины, политически и просто по-человечески недопустимо.

Об этом сегодня с парламентской трибуны заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя решение исполкома МОК о критериях допуска российских спортсменов к соревнованиям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, не рекомендуется участие атлетов, связанных с Вооружёнными силами и органами национальной безопасности, а также поддерживающих СВО на Украине. Речь идёт о публичных заявлениях, демонстрации символов и об участии в различного рода мероприятиях, так или иначе связанных со спецоперацией. Проверяться будут даже соцсети, для чего МОК собирается создать особые комиссии.

«МОК давно превратился в филиал вашингтонского госдепа, не предпринял шагов по деполитизации международного спортивного движения, предал принципы олимпизма. Продолжение нашего участия в этой организации делает нас соучастниками преступления против спорта, совершаемого функционерами МОК, – заявил Константинов. – Необходимо бороться не только за спортивные результаты, но и отстаивать честь и достоинство своей страны, своих спортсменов. Делать это в рамках нынешнего МОК не представляется возможным».

Сосредоточиться на развитии спорта внутри страны, на организации соревнований с атлетами тех стран, которые открыты к честному состязанию, а не политическим играм и подтасовкам – на это парламент Крыма предлагает направить усилия и бюджеты спортивных федераций. С чем согласна министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

«Считаю недопустим участие сборной команды Российской Федерации на международных соревнованиях без основных символов нашего государства: гимна и флага! Это прямое нарушение прав человека! – написала она в своем телеграм-канале. – Требования отказаться от поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина абсурдны и неприемлемы. Сегодня МОК просит отказаться от своей страны, а завтра??? Попросит отказаться от своих родителей? Или будут принимать к участию только заявки от спортсменов – трансвеститов??? Как говорит глава республики Сергей Аксенов: «с террористами и шантажистами договариваться нельзя»! Вот этой дорогой и нужно идти! Единственно верный путь, который обеспечит достижение поставленной цели, и победа будет Za нами!».

Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, крымчанин Артур Айвазян считает, что в России пора учредить свои Олимпийские игры.

«Есть ли у России перспектива организовать альтернативные игры? Нам не оставляют выбора. Я думаю, после визита главы КНР в Москву можно уже с уверенностью сказать, что образуется новый центр силы», — отметил он в комментарии «Крым 24» и добавил, что МОК обесценил значение медалей, лишив возможности сильнейших атлетов участвовать в играх.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что в таких играх примут участие спортсмены из Индии, Бразилии, Китая и других стран, где не используют последние достижения фармакологии для достижений в спорте.

«Россия, как Белоруссия, должны прекратить оплачивать взносы и поддерживать Международный олимпийский комитет (МОК – прим.). Эта организация действует только в интересах США и Британии. За деньги, которые выделялись на подобные мероприятия и движения, надо проводить открытые соревнования с большим призовым фондом. За такими деньгами поедут спортсмены со всего мира», – убежден Рогов.