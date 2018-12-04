«Хватит унижаться! Пусть Трамп летит в Москву и ждет встречи!»

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил засекретить график встреч Владимира Путина и Дональда Трампа, а сообщать о переговорах уже после того, как они состоятся, чтобы не давать возможности недругам срывать контакты.

Об этом Жириновский заявил сегодня на заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы обратиться отсюда к чиновникам администрации президента: не надо заранее говорить о встрече. Вот когда пройдет – сообщите миру. Нас же унижают, готовят встречу, а потом не будет встречи, и мы в дураках.

Хотите встречаться – определите время, встречайтесь, а потом объявляйте, а то весь мир на ушах. Каждую минуту «встретятся-не встретятся», это что, казино какое-то?

Где уважение к собственной стране? Кто хочет, пусть приезжает в Москву, и встретим здесь. Даже в Вашингтон лететь не надо, чтоб там не было провокаций, а то самолет на пол пути развернут обратно, мол, принято решение вас не принимать.

Сюда, в Москву, как Никсон (экс-президент США – прим. ред.) сидел в гостинице «Националь» и ждал, когда Брежнев его примет», – отметил политик.

При этом Жириновский призвал не считать провокацию Украины возле Керченского пролива реальной причиной отмены переговоров Путина и Трампа.

«Да никакой связи нет, вы даже сегодня не можете понять глубинные причины. А если бы не было встречи Трампа и Путина, вы думаете, не было бы провокации? Она запланирована, и никакой связи нет, кто с кем будет встречаться», – сказал политик.