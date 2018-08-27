Хватит вбрасывать всякую чушь! – ДНР опровергла «соцопрос» Медведчука

27.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Почти половина жителей ДНР и ЛНР настроена на возврат в Украину. Об этом, ссылаясь на данные соцопросов, заявил Виктор Медведчук, один из представителей Украины на переговорах в Минске. Озвученные украинским политиком цифры уже опровергли в Донецке.

«Россия говорит: «Давайте выполним Минские соглашения». Эта территория, а если быть точными – люди, должны осознать, вернуться в Украину. Ведь социология, которая проводилась по заказу Министерства информации Украины в декабре на неконтролируемых территориях, на территориях непризнанных республик «ЛНР» и «ДНР» в декабре 2017 – январе 2018», – сказал Медведчук в эфире телеканала 112.

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«Мы могли договориться и не допустить активных боевых действий впоследствии летом 2014 года. Ещё не при президенте Порошенко, он ещё им не было, тогда Турчинов был», – добавил он.

«Когда мы говорим, что мы должны урегулировать эту ситуацию, то социология была разной. И она все годы была не в пользу «ДНР» и «ЛНР», и тут мы получаем социологию, которая почему-то не получила распространение в СМИ Украины. Видно, она не совсем красивая для власти. Интересны две цифры, причём одинаковые – 43 и 43, если быть точным, то 42,9 и 42,7. Условно 43% выступают за независимость и признание. Такого никогда не было, у меня есть анализ всей социологии, которая когда-либо там проводилась. А 43% выступают за возращение в Украину, но в составе автономии, которая будет входить в состав Украины. Это разве не предложение для власти? По такому пути надо двигаться, чтобы реализовать минские соглашения, а почему нет?», – сказал украинский политик.

Заявление Медведчука прокомментировал советник главы ДНР Александр Казаков. В беседе с «ПолитНавигатором» он поставил под сомнение результаты украинского соцопроса.

«Тут получился странный эпизод. Дело в том, что я сегодня участвовал в телевизионной программе «Место встречи», и Виктор Медведчук был как раз на прямой связи по скайпу. Мне удалось в прямом эфире спросить у него о том, на какие социологические исследования и соцопросы он ссылается. Он сказал, что это какие-то международные организации, которые контактируют с какими-то социологическими организациями здесь у нас.

Я был вынужден сказать ему, что он пользуется нерелевантными цифрами. Есть непреложный факт: провести социологический опрос в Донецке, а это подразумевает, что и в Луганске тоже, без согласования с властями невозможно.

То есть, если у нас проводится социологический опрос, то мы об этом сто процентов узнаем.

Он говорил, что опрос проходил в декабре прошлого года. Это не соответствует действительности. Такой опрос у нас не проводился. Я не исключаю, что его ввели в заблуждение какие-то фейковые опросы каких-то международных организаций», – отметил советник главы ДНР.

Казаков посоветовал Виктору Медведчуку быть осторожнее как политику.

«Как политик он должен быть осторожнее в использовании такого рода данных, и проверять, насколько они релевантные и соответствуют действительности».

«Второй момент. Мы, в свою очередь, регулярно проводим соцопросы, иногда социологию проводят наши коллеги из Москвы – в последний раз это происходило в конце июня этого года. Разумеется, мы тоже ставим такого рода вопросы.

Так вот, в соответствии с опросами наших московских коллег, количество жителей ДНР, которые готовы в том или ином виде – речь идёт о возвращении на Украину в виде какой-то широкой автономии, конфедеративных началах – не превышает 15%. Эту цифру я могу точно назвать, хотя социология у нас закрытая, но раз уж начинают выбрасывать всякую чушь…

Все остальные делятся на тех, кто хочет присоединиться к России или отстаивает независимость. Этот опрос проводили мастера экстра-класса», – подчеркнул Александр Казаков.

Известный военкор Андрей Бабицкий, живущий в Донецке, также не верит в данные, озвученные Медведчуком.

«Я как-то не верю в подобные цифры, потому что я сам где-то месяц назад получил данные по закрытому опросу по ДНР, и там чуть больше 50% жителей Республики хотели бы, чтобы она вошла в состав России… Тех, кто хотел бы видеть ДНР самостоятельным государственным образованием – чуть больше 30%. И всего 8% составляют те, кто желает, чтобы Донбасс вернулся под юрисдикцию Украины. Этому опросу, тем более, что я знаю его авторов, я доверяю куда больше. Потому не знаю, как Медведчук проводил исследования», – заявил журналист.

«Наверняка любой человек, живущий в ДНР или ЛНР, оглянувшись на своё окружение, вряд ли найдёт такое количество желающих вернуться на Украину. За всё это время я встречал всего лишь несколько человек, которые заявляли о том, что мечтают вернуться на Украину. Эти четыре года войны углубили, закрепили и расширили ненависть к украинским властям», – подчеркнул Бабицкий.