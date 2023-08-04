«Хватит визжать»: у Зеленского жестко ответили на призыв ООН не бить по Москве

Представители ООН должны прекратить требовать от Украины отказа атак на российскую столицу.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилову не понравились призывы заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, который заявил, что организация против того, чтобы атаки проводились.

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«Это выходит за грани разумного, особенно заявления этих представителей в ООН, там сейчас один из заместителей что-то визжал, что мы не имеем права атаковать Москву. Так пусть он у себя дома это рассказывает. Эта мерзость вторглась в нашу страну, уничтожает все, что видит, уничтожает инфраструктуру, убивает детей, пожилых людей, а они говорят: «Не трогайте».

Я уже говорил, это как у вас нога попала в челюсть крокодила, а они говорят, что его надо гладить по голове, чтобы он отпустил. Ему нужно дубиной дать так, чтобы у него все зубы повылетали, и чтобы никогда желания не было у этой мерзости вообще сюда лезть. Вот так нужно отвечать», – заявил Данилов.