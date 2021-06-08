«Хватит!» – Володин потребовал жестко ответить Украине

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов принимать более жесткие решения по Украине.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Украины жестче надо было принимать решения. Замахнулись на основополагающие права. Компартию закрыли. Боролись за то, чтобы сохранил власть глава Украины Порошенко. Помогло это ему? Нет. Закрыли оппозиционные СМИ для того, чтобы Зеленский сохранил власть. Помогло? Не помогло. Сейчас уже пытаются закрывать оппозиционные парламентские партии. Не поможет это. Отсрочить может, но проблем еще больше будет. Так же, как не помогло Порошенко то, что раскололи Православную церковь. И сейчас народ без языка, без веры, без истории. Это все прелюдия к большим проблемам», – подчеркнул политик.

Он осудил президента Владимира Зеленского за заискивания перед США в ущерб другим международным отношениям.

«И где она, Америка? Зеленский просится на встречу, просит, чтобы ему помощь оказали. А голова не думала, что надо помощь просить у своего народа и его права защищать, выстраивать отношения с Россией и другими странами. Все проблемы на Украине из-за тех, кто до власти дорвался, пытаются ее любыми способами удержать, развязали братоубийственную войну, националистические движения в полный рост поднялись. Порошенко, Ющенко и Зеленский должны осознать: так можно родину потерять. Наша задача – еще раз всем сказать, что мы не допустим попрания прав и свобод граждан, какая бы это страна ни была: Украина, европейские страны, США. Хватит!», – сказал Володин.

Он считает, что Россия должна формировать свое отношение к европейским странам в зависимости от их позиции по украинскому вопросу.

«Что касается сожженных людей в Одессе, нельзя снимать этот вопрос с контроли. Те, кто повинен в этом, должны быть наказаны. Нам не все равно», – резюмировал Володин.