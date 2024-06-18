Хватит встречаться с Кабо-Верде и Тимором, нужно бить по Крыму – Луценко

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Встречи с лидерами микрогосударств, не имеющих влияния на Россию, приведут Украину к плохим стартовым позициям ко второму «саммиту мира».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встречи с лидерами микрогосударств, не имеющих влияния на Россию, приведут Украину к плохим стартовым...

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«Нам нужно заниматься очень простыми вещами – президент Украины лично должен был бы заняться мобилизацией, потому что у нас очевидно большой некомплект войск. Президент Украины должен был бы заняться фортификацией, потому что у нас очевидно слабо защищены линии обороны, и президент Украины должен был бы заняться агитацией наших союзников предоставить нам такое оружие, чтобы на сентябрь, о котором все говорят, украинская армия добилась для нас сильной переговорной позиции», – сказал экс-глава МВД.

«Если мы уничтожим аэропорты в Крыму, откуда взлетают российские самолеты, которые забрасывают нам КАБами и ракетами, если мы собьем поставкой F-16 с десяток этих самолетов, то в сентябре Украина сможет достойно начать переговоры. А если дальше будем собираться с Кабо-Верде, Сан-Марино и с Восточным Тимором, считая палочками, сколько приехало президентов микроскопических стран, которые не имеют никакого влияния на Россию, тогда у нас будет тяжелая переговорная позиция. А учитывая, что мы вообще не знаем плана президента, это очень неприятный старт переговорного процесса», – заявил Луценко.

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