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Поскольку такие европейские страны, как Болгария, используют купленное у России сырьё для спонсирования ВСУ, Москва должна пересмотреть заключённые с этими государствами контракты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пора понять, что коммерция уходит. И когда болгары признаются, что делали из нашей нефти ГСМ, и потом на ней воевали украинские танки, это точно неправильно. Когда мы подписываем какие-то контракты, надо ставить туда чёткие ограничения. Если страна, которая против нас воюет, не надо создавать условия, чтобы они вели военные действия нашим же железорудным сырьём, нефтепродуктами, или чем-то другим. Я боюсь, что прибыли, которые мы получаем при такой конфигурации, обходятся нам слишком дорого», – сказал Мирошник.

«Это прибыль на крови», – добавил телеведущий Владимир Соловьёв.