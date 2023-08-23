«Хватит!» Заукраинская уличная пропаганда достала даже западенцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ровно на Западной Украине изуродовали мурал, призванный поднимать патриотические чувства у жителей города.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местный канал ITV.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

На изображение женщины с автоматом нанесли надпись «Хватит!», а ее нос зарисовали черной краской.

Владелица салона, где нарисован мурал и по заказу которой появилась эта работа, возмущается.

«Вчера где-то в 7, почти 8 утра, в группу ОСМД этого дома сбросили фото этой красоты, скажем так. Очень неприятно было», – гвооирт она.

Она добавляет:

«Честно говоря, я не понимаю почему. Что людей побуждает на такие вещи. Год назад мы нарисовали этот мурал, это символ наш, борьбы, красоты женской, женщины, сильной женщины. И у кого поднялась рука так сделать. Нос зарисовали и эту надпись [сделали] «Хватит». Что хватит?», – не понимает заказчица.

Впрочем, найти тех, кто поглумился над муралом, не могут – здесь нет камер видеонаблюдения. Так что владелица салона обратилась в полицию.

В полиции ей посоветовали написать гражданский иск, чтобы заказчице возместили стоимость восстановления.

«Другого механизма, как предотвратить уничтожение таких стенописей, пока у правоохранителей нет. А городские чиновники, как выяснилось, на ситуацию вообще не могут повлиять. А все потому, что ни одна из существующих в городе стенописей не находится на балансе городских управлений. Все муралы – это собственность их заказчиков или авторов. Следовательно, все рисунки, которые служат символом нашей силы духа и несокрушимости, и даже те, которые стали узнаваемыми не только в Ровно, но и за пределами нашей страны, как к примеру «Красавица терпеть не будет», не застрахованы от подобных актов вандализма. Так что в этой ситуации остается только надеяться на сознание горожан или хотя бы на понимание, что за такие действия им будет угрожать административная ответственность», – приходят к выводу авторы сюжета.