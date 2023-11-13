Хватит жалеть нацистов! – Артамонов призвал массово применить на фронте кассетные боеприпасы

Елена Острякова.  
13.11.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия должна начать использовать кассетные боеприпасы против ВСУ.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна начать использовать кассетные боеприпасы против ВСУ. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская...

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«Мы сейчас видим, сколько кассет со стороны укров на фронте. Они в друшлак превращают стены. Я думаю, что когда мы пойдем в наступление (а мы буквально на грани), мы вылезем из окопов и попадем под этот огонь. Соответственно, нам тоже нужны кассеты. И не просто две бомбы, а то самое негуманное оружие, которое широкомасштабно используют ВСУ.

Поэтому надо наладить производство кассет срочно и в больших количествах. Нечего жалеть укронацистов, нужно их мочить по самое не хочу. Кассеты запрещены, и мы бесконечно связываем себе руки. Ну давайте жалеть людей, которые не жалеют нас ни разу…», – сказал Артамонов.

Он также считает, что российские войска испытывают нехватку стволов и снарядов и пока проигрывают по дальнобойности артиллерии ВСУ. Эксперт полагает, что поставки со складов КНДР дадут передышку промышленности и позволят наладить массовое производство необходимых фронту вооружений.

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