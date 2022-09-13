Хватит жалеть убитых украинцев, на их место придут новые – британский полковник

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Новости Украины

Запад очень устал от войны на Украине, однако понимает, что должен стоять с Киевом до конца.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил полковник британской армии в отставке, эксперт по безопасности и обороне Украинского института будущего Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской армии еще нужно много чему научиться. Прежде всего, много профессиональных солдат просто погибло. На их место встали гражданские мужчины, которые недостаточно натренированы. Непосредственное пребывание на войне не дает всех необходимых знаний и тактик, которые офицеры изучают годами. Но время на стороне Украины, месяцы минуют, Киев получает новое вооружение, армия его постепенно осваивает. Членство в НАТО – отдельная тема. К тому же, более политическая, нежели военная. Страны НАТО, прежде всего, задают вопрос: изменилась ли Украина политически? Конечно, речь идет и про военную, и про оборонную сферы, но политические вопросы – на первом месте. В политическом плане еще многое нужно усовершенствовать. Власть пытается искоренить коррупцию или наоборот, покрывает ее? Существует верховенство права или продолжает властвовать несправедливость в правосудии? Правоохранители обслуживают интересы власти или работают на благо общества? Это – ключевые моменты для вступления в НАТО», – парировал он.

Грант отметил, что в настоящее время интенсификация военно-технического оснащения Европой ВФУ при дефиците пригодного для эксплуатации вооружения – острый злободневный вопрос.

«Запад устал от войны на Украине. Это – правда. Но понимает, что должен стоять с Украиной до конца. Страны Европы дали Украине большую часть того вооружения, которое они могли дать. В качестве примера, хочу привести танки, которые находятся в резерве Испании, и которые Мадрид был готов предоставить Украине. Выявилось, что эта техника непригодна для использования, потому что не сохранялась в надлежащих условиях. И такой случай – не первый. Соответствующий вопрос – могли бы страны Запада делать больше для Украины, очень прост. Они должны делать больше. При этом, им нужно обновить собственные запасы, потому что много резервного оружия уже поехало на Украину», – рассуждал британец.

Также военный «обнадежил» украинских граждан тем, что впереди их государству придется понести еще большие человеческие потери.

«Когда слышу утверждения из разряда «Украина теряет наилучших людей», меня это раздражает. Да, мы теряем украинцев, но верим, что на их место придут новые – еще более инициативные, которые будут оборонять свою землю. Потери будут большими, но я знаю точно, что Украина победит», – заключил Грант.