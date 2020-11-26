«Хватит жевать сопли»: От МИД требуют отомстить за маршала Конева

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

МИД России проявил удивительную мягкость в истории со сносом памятника маршалу Коневу в Праге. Инициаторы демонтажа монумента уже давно должны были стать фигурантами российских санкционных списков.

Об этом во время конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом», которая проходила в Москве, заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам мешает по линии МИДа не сопли жевать, а объяснить мэру Праги и главе 6-го района Праги, что эти люди непосредственно за оскорбление и унижение памятников истории советских погибших солдат в Праге и военачальников? Вот, пожалуйста, персональные санкции. У вас есть два молодых человека – мэр Праги и глава района. Вот они должны понести первые ответственность. Их тысячи, на самом деле. С поляками та же история – без сантиментов. Они с нами не церемонятся и церемониться не будут», – сказал Копатько.

«Я считаю, только такой ответ будет приемлемым в таких случаях, и никаких «глубоких озабоченностей» по этому поводу выражать МИДу уже не стоит. Уже должны быть санкции относительно персон, которые оскорбляют, унижают нашу память и уважение к погибшим во Второй мировой войне», – добавил он.

Копатько обратил внимание на развернувшуюся на Западе кампанию по нивелированию роли СССР в победе во Второй мировой войне. Сейчас эта идеология переносится уже и на постсоветское пространство.

«Советский Союз приравнен к Германии, причем, еще в худшем выражении, потому что, оказывается, с немцами можно было договариваться, а с коммунистами договариваться было нельзя. Это уже случилось в общественном сознании. Причем, скажу больше – под это уже выстроена всяческая база, включая учебники, включая книги, включая общественное мнение. То есть, это уже перестроено, изменен ментальный код практически на всем постсоветском пространстве. Такие же процессы размывания общего исторического прошлого, причем, героического, уже происходят в Белоруссии, это уже произошло в Молдове – там уже совершенно другое видение тех процессов, которые происходят в нашей истории», – напомнил социолог.

Он считает, что у России есть полное право вводить самые жесткие меры в законодательстве.

«Здесь должен быть жесткий ответ, как есть в странах, в которых это признано. Если нацизм в Германии признан идеологией враждебной, то за это следует наказание. Если в Израиле за отрицание Холокоста и преступлений во Второй мировой войне следует наказание. И у нас последовательно должна быть такая же политика, без всяких сантиментов.

Человек, который не уважает и не любит свою историю, он должен нести за это ответственность, и здесь нет никаких других вариантов, объясняющих какие-то вещи, что «кто-то там имеет право на точку зрения». Есть точка зрения одна – это уважительное отношение к своей истории. Она сложная, она трагичная, она порой жуткая, но она при этом великая.

Ключевое то, на что я обращаю ваше внимание – это четкая правда о войне и о том, что ответственность людей, которые доводят информацию через СМИ, – никто не говорит, что нужно кого-то душить или кошмарить, но мы знаем общую практику и хотя бы применять ее в России относительного уважительного отношения к нашей очень тяжелой и очень великой истории», – сказал Копатько.

По его мнению, не должно быть и никаких дискуссий с либералами, с помощью услуг которых Запад пытается переписать историю Великой Отечественной войны уже внутри самой России.

«В России, на самом деле, тоже происходят довольно серьезные изменения. Мы как-то извиняемся за свое великое прошлое, мы пытаемся с оппонентами вести диалог и как-то их убеждать. Я считаю, это самая большая ошибка, которая была допущена российской властью, – это разговаривать со своей либеральной общественностью относительно итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны. С этими людьми бессмысленно разговаривать, с ними бессмысленно выяснять какие-либо отношения, потому что они не заточены на то, чтобы отражать правду или как-то объективно попытаться подойти к той трагедии или той великой победе, которая была достигнута жертвами огромного количества людей», – резюмировал Копатько.