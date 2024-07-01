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Россия и Китай активно укрепляют свое влияние в Африке, вытесняя с континента западных неоколониалистов, до недавнего времени имевших прочные позиции в регионе, – таких, как США и Франция. Изменение геополитического расклада в Африке, обладающей огромными запасами алмазов, полиметаллов, редких и рассеянных элементов, заставляет серьёзно нервничать руководство НАТО. Особенно его беспокоит угроза потерять последнего африканского союзника – Кению.

США ранее столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, заявила, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

Стремясь сохранить Кению в зоне геополитического влияния, Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг, объявив это африканское государство «основным союзником США вне НАТО». Это решение «обкома» вызвало мощнейшую дупабиль в Киеве, откуда стали доноситься саркастически-унылые комментарии, будто «Кения, в отличие от Украины, ждать не может».

Тем не менее, текущая ситуация в Кении дает основание полагать, что попытка Вашингтона привязать к себе эту страну через союзничество является, как писал Чехов, «цветами запоздалыми».

5 июня, в ходе т.н. «саммита мира» Зеленского в Швейцарии, президент Кении Уильям Руто выступил с заявлением: одностороннее присвоение российских активов западными государствами является незаконным и противоречит основополагающим принципам Устава ООН. Президент Кении также поднял вопрос о необходимости мирного решения конфликта на Украине, указывая на то, что кенийские фермеры пострадали из-за роста цен и задержек в поставках удобрений, вызванных продолжающимися боевыми действиями. Он призвал все стороны проявить готовность к диалогу. Особое внимание Руто уделил необходимости включения России в переговорный процесс для достижения мира.

Возвращаясь к событиям в самой Кении… Интересно, что недавние протесты в Найроби, переросшие в беспорядки, произошли на третий день после объявления Кении «стратегическим внеблоковым союзником США» и были направлены против депутатов парламента, принявших закон о повышении НДС на 16% на хлеб, транспортировку сахара, мобильную связь и финансовые услуги, рост акциза на растительное масло и дополнительный налог на автотранспорт.

В ходе беспорядков в Найроби из Кении бежал посол США и пострадала сестра экс-президента Обамы. «Внеблоковый союз» получил оптимистический старт.

Появление российской государственной символики у протестующих дало западным СМИ пищу для кривотолков, будто протесты инспирированы Москвой, однако инсинуации быстро сошли на нет после того, как президент Руто отозвал скандальный законопроект, а эксперты разъяснили, что триггером беспорядков в Найроби стали требования МВФ.

Кения – относительно благополучная страна Африки, которая находится в кабальной зависимости от МВФ. На обслуживание госдолга этой организации перечисляют больше 60% собираемых в стране налогов. Как главный кредитор, МВФ для продолжения финансирования требует у кенийских властей проведения жестких экономических реформ, которые включают, в том числе, и повышение налогов.

Есть мнение, что власти Кении будут вынуждены и дальше повышать налоги на чувствительные товары и услуги для населения. А, поскольку за всем этим стоит МВФ, в котором первую скрипку играют США, это не пойдет на пользу «стратегическому союзничеству», и Кения, как и многие другие страны «глобального Юга», будет вынуждена искать более тесных связей с Россией и другими государствами БРИКС, дабы избежать окончательного удушения в объятиях гегемона.