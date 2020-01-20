Кибер-команды НАТО опутали подрывной сетью Западные Балканы

20.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Разведывательные центры НАТО, созданные в Сараево, Подгорице и Тиране, а также в Белграде и Баня-Луке, ведут подрывную работу против Сербии.

Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это три центра на Балканах. В Белграде, вероятно, есть секретный, который пока не известен. Конечно, в Баня-Луке есть различные центры», – сказал Додик, напомнив, что британское правительство выделило 6 млн фунтов «для предотвращения злокачественного влияния России на Балканах», а администрация США через некоторые организации – более 20 млн долларов.

Бывший офицер военной контрразведки Сербии Любан Каран подтвердил эту информацию. По его данным кибер-группы ведут подрывную деятельность в СМИ и социальных сетях, опираясь на внутренние силы, выступающие против государства.

Каран

«Нет сомнений, что внутри страны есть те силы, которые ведут войну против сербских национальных интересов. В Белграде есть центры, из которых выстреливает это «специальное» оружие. Это видно по клевете и слухам, которые каждый день выливаются на сербскую общественность», – сказал Каран в интервью «Политике».

Он рассказал, что команды состоят из экспертов разных профилей в области телекоммуникаций, информационных технологий, психологической пропаганды, СМИ и связей с общественностью.

«В последнее время в Сербии кажется, что кто-то спешит или потерял терпение. Если раньше сообщения содержали 10-20% правдивой информации, то теперь льется сплошная ложь. Под ударом президент Сербии, его ближайшие соратники и даже семья», – заявил эксперт.

Он утверждает, что ЦРУ координирует работу региональных разведывательных служб стран-членов и кандидатов на членство НАТО. По тому, насколько хорошо они организованы, как хорошо налажена работа, можно точно определить, кто атакует в Сербии и из какого центра.

«Например, Хорватия нападает на наше государственное руководство и пытается скомпрометировать его, инициируя борьбу с сербским меньшинством в своей стране и выдвигая территориальные претензии», – отметил эксперт.

Что касается Боснии и Герцеговины, то их служба используется исключительно для компрометации Сербии и ослабления Республики Сербской с целью ее полного исчезновения и превращения Боснии в унитарное государство, которое станет полноправным членом НАТО. В Черногории было решено ослабить важнейшую опору общества, а именно Сербскую православную церковь.

Генерал в отставке Митар Ковач заявил «Спутнику», что Додик обладает правильной информацией. Кибер-группы работают в большинстве стран бывшей Югославии, включая Албанию, и работают на изменение общественного мнения, особенно среди представителей сербской этнической группы. Некоторые из диверсионных центров расположены в Сербии под видом организаций по борьбе с различными проблемами.

Ковач

«Нигде они не зарегистрированы официально, но они функционируют в компаниях или в дипломатических и культурных миссиях … Они осуществляют определенные действия с целью влияния на государства и общественное мнение на Западных Балканах», – сказал Ковач.

Председатель комитета парламента Сербии по Kосово и Mетохии Милован Дрецун заявил, что против Сербии, сербского народа и Сербской православной церкви проводится несколько гибридных операций, направленных на приведение внешней политики и внутренних процессов в Сербии в соответствие с интересами других стран.

Дрецун

Так, травля президента Сербии Александра Вучича началась после того, как он высказал намерение съездить в Черногорию на Рождество.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович неоднократно заявлял, что Черногория подвергается гибридным атакам, которые могут усилиться перед парламентскими выборами в этом году. По его словам, вредоносная компьютерная программа атаковала министерство под видом «обычного» электронного письма, пришедшего от одной из стран НАТО.

Бошкович

«Внутренняя сеть была взломана после открытия вложения», – пояснил Бошкович.