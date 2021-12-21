«Кибер-штык для газпромовских сетей»: в Киеве грозят РФ американскими хакерами

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Новости Украины

Разведка США якобы узнала о планах России по нанесению масштабных кибератак по украинской энергосистеме и правительственным ресурсам.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет американское издание The New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты и Великобритания незаметно направили на Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента России Владимира Путина, который снова угрожает бывшей советской республике: не вторжение 175 тысяч военнослужащих, которых он собирает на границе, а кибератаки, которые разрушают электросеть, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и правительства Украины», – отмечается в публикации.

«Согласно оценкам американской разведки, цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным – и, возможно, создать повод для вторжения» – говорится в статье.

Украинский евроатлантист Михаил Гончар в своем блоге отмечает, что в случае нанесения кибер-атаки американские хакеры могут ударить по российским газопроводам, о чем якобы президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину во время первого саммита в Женеве, который состоялся летом этого года:

«Россия прогнозируемо собирается продолжать кибер-атаки. А почему бы и нет? Ведь если ее никто не останавливает в реальном пространстве, только угрожают «адскими санкциями», то по логике Кремля, в кибер-пространстве степень свободы действий куда выше, а удары можно нанести не менее язвительные, чем применение тактического ядерного оружия», – пишет эксперт.

«Пора для США «прощупать кибер-штыком газпромовские сети». Тем более что кто-то мне говорил в D.C., что Байден во время Женевского рандеву намекнул Пу, что в России много разных трубопроводов… Просто Пу не понимает намеков. Ему нужно так, чтобы несколько десятков факелов из разорванного трубопровода загорелись где-то возле Кремля!», – добавляет Гончар.