Кибератака Украины? У крупнейшего банка Крыма РНКБ начались проблемы

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Крупнейший банк Крыма РНКБ из-за технических неполадок работает с перебоями. Невозможно сделать переводы онлайн, не работают терминалы, в торговых залах оплату принимают только наличными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пресс-службе РНКБ подтвердили, что на данный момент наблюдаются технические неполадки и заверили, что в ближайшее время их устранят.

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«Уважаемые клиенты, в настоящий момент наблюдается нестабильная работа некоторых сервисов. Мы уже занимаемся устранением неполадок и восстановлением работы сервисов. Приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе банка.

В феврале 2022 года Киев официально объявил о создании «IT-войск» для «наступательных операции в кибервойне», целью которых являются не только военные объекты. В специальном сообществе «Украинские кибервойска» почти ежедневно отчитываются об осуществлённых взломах и пакостях.

Один из последних случаев – вмешательство в работу российских провайдеров, что вызвало неполадки в системах операторов мобильной связи, Альфа-банка, «Сбера», «Лукойла» и т.п.