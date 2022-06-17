Кибертеррористы попытались сорвать выступление Путина

Запад ведет против России массированную психологическую войну.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще ранней весной на сбылись. Ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про «доллар за 200» и крах экономики являются инструментом информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество и отечественные деловые круги.

Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению и в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса экономики и критического ослабления рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания», – сказал Путин.