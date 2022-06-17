Кибертеррористы попытались сорвать выступление Путина

17.06.2022  16:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 916
 
Дзен, Кибервойна, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад ведет против России массированную психологическую войну.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ведет против России массированную психологическую войну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще ранней весной на сбылись. Ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про «доллар за 200» и крах экономики являются инструментом информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество и отечественные деловые круги.

Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению и в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса экономики и критического ослабления рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания», – сказал Путин.

Выступление президента началось сегодня почти с двухчасовой задержкой. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, с вчерашнего дня начались массированные ddos-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации форума. Была выведена из строя база участников форума, система аккредитации и допуска. В помещении ПМЭФ перестал работать интернет.

«Атака лично на Путина. Без сомнения, это кибертерроризм. Это ограниченная террористическая война против России, которую ведут спецслужбы США и Британии руками своих прокси, спецслужб Украины. Они сейчас показывают свою силу», – написал в своем ТГ-канале Сергей Марков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть