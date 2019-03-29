«Киборг» агитирует за Тимошенко – она не будет красть у армии и победит “Мордор”

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Юлия Тимошенко будет президентом, она не будет красть у армии как нынешняя власть и построит такую армию, которая победит российский «Мордор».

Об этом на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» в поддержку Юлии Тимошенко заявил «киборг» Николай Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юлия Владимировна не обидит нашу армию кражами. Военным кабинетом Юлии Владимировны наработаны изменения армии, которые приблизят ее к стандартам НАТО. Она приведет Украину в сообщество европейских государств. Против нас стоит великая сила, сила Мордора, чтобы ее победить, гарантией нашей свободы и нашей зажиточной жизни будет сильная и современная армия которую Юлия Владимировна способна построить», – сказал он.

