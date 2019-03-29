Выборы
//exit;
29.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Выборы, Украина
Просмотров:

«Киборг» агитирует за Тимошенко – она не будет красть у армии и победит “Мордор”

Если Юлия Тимошенко будет президентом, она не будет красть у армии как нынешняя власть и построит такую армию, которая победит российский «Мордор».

Об этом на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» в поддержку Юлии Тимошенко заявил «киборг» Николай Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Юлия Владимировна не обидит нашу армию кражами. Военным кабинетом Юлии Владимировны наработаны изменения армии, которые приблизят ее к стандартам НАТО. Она приведет Украину в сообщество европейских государств. Против нас стоит великая сила, сила Мордора, чтобы ее победить, гарантией нашей свободы и нашей зажиточной жизни будет сильная и современная армия которую Юлия Владимировна способна построить», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть