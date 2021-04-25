«Киборг» требует «обострения и шока» для Украины

25.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В памяти украинцев слишком поблекли воспоминания о майдане и первых фазах войны на Донбассе, а потому украинскому обществу для консолидации нужна мощная встряска.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», один из «киборгов» – боевиков, воевавших в Донецком аэропорту, ныне примкнувший к партии «Голос» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полную ответственность за то, что сделано, а больше за то, что не сделано, несёт действующая власть. В лице верховного главнокомандующего, в лице кабинета министров, в лице профанации парламентаризма, а, на самом деле, филиала Офиса президента – монобольшинства. По факту, впервые в истории Украины, они узурпировали всю власть, им в монолите никто не нужен, чтобы проводить всё что угодно», – пожаловался Шараскин.

По его словам, безответственная политика Зеленского окончательно ввела общество в спячку, и теперь для консолидации украинцев нужен шок масштаба событий на майдане в 2014 году.

«На самом деле, мы не сдвинулись никуда. От зеленых мечтаний, что вдруг прекратится стрельба, и мы остановим войны, мы сдвинулись, но в свою сторону. Мы оставили свои позиции, на которые они поставили свои «Грады» и военных. Мы с 2014-ого года не повернулись в сторону…

Казалось бы, проще всего повернуться лицом к своему народу и опереться на него. Наконец-то принять закон о территориальной обороне. Простым человеческим языком, не как детям, а как равноправным партнёрам, своим согражданам, которые эту страну защитили и спасли в 2014-м году, объяснить, сказать, начать диалог.

Тут не только профанация парламентаризма, когда лидеров других фракций и групп не приглашают к диалогу, им никто не нужен, они наплевали и на парламент, и на граждан Украины. Поэтому, к сожалению, мы можем излечиться от нашего инфантильно-доверчивого состояния, только если получим очень сильный шок», – подчеркнул «киборг».

«Таким шоком может стать ближайшее обострение и полномасштабные военные действия. Потому что шока ни от майдана, ни от войны 14-ого,15-ого, 16-ого, 17ого и до этого времени, большинство граждан, я даже не говорю о нынешней власти, не получили», – добавил Шараскин.