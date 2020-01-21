«Киборгов» послали на убой, чтобы скрыть факт добровольной передачи аэропорта ДНР

21.01.2020, Киев, Игорь Петров

Миф о «киборгах» был создан для отвлечения внимания украинских граждан от военных провалов ВСУ на Донбассе.

Однако власть до сих пор поддерживает его, что показало проведение торжественных мероприятий в годовщину завершения обороны ДАП с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«Историю с «киборгами» начали для того, чтобы отвлечь общество от серьезных военных провалов, которые были тогда допущены. Внимание людей переключили на то, что хлопцы – герои, они героически отбиваются и т.д.

Хотя никакого военного значения Донецкий аэропорт не имел. Более того, по Минским соглашениям Донецкий аэропорт должен был отойти под контроль ДНР. Были соответствующие карты, где было показано разграничение территории, схемы отвода войск и прочее.

Но после того, как было зафиксировано, что Донецкий аэропорт остается в сфере влияния ДНР, несколько месяцев продолжались бои. Войска оттуда не выводили, вероятно, именно для того, чтобы скрыть тот факт, что территорию отдали, чтобы не было криков о капитуляции и прочее.

Это были абсолютно напрасные жертвы. Людей сознательно отдали на убой чтобы потом кричать, какие они герои. Миф о «кибограх», как и все евромайданные мифы, служит корыстным интересам власти, которая пролила много крови и положила много людей ради своих сиюминутных интересов.

И нынешняя власть продолжает чествовать киборгов, потому что она во всем продолжает гуманитарную политику предыдущей», – заключил.