«Кидайте эти корки от арбуза в мойку до утра!» Мэр Николаева обвинил горожан в арбузной диверсии

24.08.2018, Николаев, Владимир Гладков

Вслед за Львовом мусорную эстафету принял Николаев, где жители утопают в бытовых отходах и зловонной жиже из-за бездействия коммунальщиков.

Об этом сообщает местный портал «Мой город», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жители Николаева начали массово выражать возмущение по поводу скопления отходов и неприятного запаха возле мусорных контейнеров, который стал особо заметен в сезон арбузов, жидкость от которых разливается не только вокруг контейнеров, но и по дорогам во время транспортировки мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отреагировал на данную проблему своеобразно, рассказав на аппаратном совещании о том, как в его семье принято есть арбуз и что горожане сами виновны в происходящем.

«Такая ситуация происходит ежегодно. Это ненормально, но, к сожалению, так люди относятся к своему городу. Эти арбузы, вместо того, чтобы они стекли, просто выбрасывают в мусорный бак. Как с этим бороться? Я понимаю, что это каждый год. Мне лично в голову ничего не приходит. В процессе, когда переворачивают этот бак, из него тоже вытекает. Мы что, баки абсорбирующие придумаем?

Просто нужно обратиться к жителям, чтобы они… Вот у меня дома, когда мои едят арбуз, я им сказал: «Кидайте эти корки от арбуза в мойку и пускай они лежат до утра, чтобы они стекли», – заявил градоначальник.

Однако даже после определения «виновных» николаевские городские чиновники не успокоились и преподнесли горожанам подарок ко «Дню независимости», не вывозя в течении недели мусор в одном из районов города и сославшись на накопление большой задолженности жителей по оплате за вывоз мусора.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что на месте захоронения концлагеря Яновский неподалеку от Львова была обнаружена вспоротая чёрными археологами мусорная свалка и колющиеся подростки-наркоманы.

Ситуация с мусором в Киеве также оставляет желать лучшего. По словам экс-журналиста и нардепа Сергея Лещенко, украинская столица выглядит некомфортным и запущенным городом.