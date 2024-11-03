Военный агитпроп хунты претерпел заметные изменения со времени своего старта в 2022-м. Во всяком случае, в Киеве.

Например, в магазинах стало меньше звучать ура-патриотических песен и гоцалок с призывами идти на фронт. Некоторые спецы по мерчендайзингу увязывают это с тем, что в умах покупателей подобная агитация все чаще ассоциируется со зверствами ТЦК. Из-за чего они подсознательно стараются поскорее уйти и, таким образом, делают меньше покупок. А торговцы прибыль терять не желают, вот и выключают ролики.

Изменилась и показная идеология. В ней сейчас главенствуют два мема: «любовь» (к нации и проч.), за которую надо проливать кровь, и «не забудем, не простим» по отношению к РФ. Второй момент выражен в видео с Майдана. Какая-то тетка со злобным западенским акцентом, прохаживаясь между венками и фотографиями погибших солдат ВСУ, камлает, чтобы эту войну не забывали никогда. Ну а о том, что сами украинцы ее себе наскакали на том же Майдане, естественно, ни слова.

А «любовь» в креативах геббельсов из минобороны (оно клепает всю эту хрень) зачастую имеет «эпический» оттенок. Как, например, на плакатах «Я люблю Третью штурмовую» и «Воины 3 стихий» (последний посвящен набору в морскую пехоту).

Третья штурмовая – это «азовцы» во главе с сатанистом Билецким. Недобитые в Мариуполе и новые. Убийцы и садисты, погромщики православных храмов. За освобождение их плененных подельников до сих пор собирается проплаченная ими же «общественность».

Вербуют, описывая себя так:

«Третья отдельная штурмовая бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит легендарный «Азов» и все Азовское движение. Готовы к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой».

«У «азовцев» больше всего сохранилось агитации на улицах, – говорит русский киевлянин Иннокентий. – Многие другие подразделения и морды, которых в начале СВО было, как шлака, исчезли с бордов. Не знаю почему – возможно, уничтожены. Может, и «азовцы» исчезли бы, если бы их Россия не вернула. И вот они с утроенным усердием пополняют свою кровавую кодлу».

Иннокентий отмечает, что меньше стало рекламы ТЦК, которой Киев заваливали с осени прошлого года, когда готовился новый мобзакон.

«Не раз я видел, что плакаты с этой рекламой замазаны краской, а то и сожжены. Ну а чему удивляться? Военкомам машины жгут, не боятся, а что про борды говорить. Большая к ним ненависть в народе. По ТВ крутят ролики слащавые про них, а народ плюется. Потому что видит, какие злодейства они творят на улицах, как издеваются над людьми… Вербовщики на убой в таких роликах часто используют детей. То есть готовят к «мясным штурмам» совсем юное поколение. Чтобы оно не уезжало за кордон, а оставалось тут и ждало своего часа…».

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Еще одна в/ч, рекламируемая на киевских стендах, – 28-я отдельная бригада «Рыцарей Зимнего Похода». Бывшие АТОвцы, которые, по их словам, «выполняли боевые задачи в полосе обороны Невельское – Волноваха и сыграли ключевую роль в отражении наступления врага при попытке захвата Марьянки российскими войсками (2014-2015)». А с августа 2022-го «играли ключевую роль в наступательной операции по освобождению Херсона и были одними из первых, вошедших в город 11 ноября». То есть на руках именно этих карателей кровь мирных жителей Херсона, которым они начали мстить за симпатии к русской армии.

«Сейчас они, похоже, сдрейфили и переключились на деятельность подальше от передка, – говорит Иннокентий. – Пиарят изготовление дронов и ПВО. Так оно безопаснее… А на местах рекламы ТЦК появилась афиша какой-то полуголой певички с черными ушами. Учитывая, что эти места оплачены минобороны, приходишь к мысли, что на ее концерт хотят завлечь новобранцев, как на концерт Вакарчука. И там повязать. Отсюда уши растут. По-иному ведь народ на фронт не заманишь. Он на эти унылые потуги ведется все реже и реже. И ж/б флагов на балконах киевлян почти не осталось…».