Киев активно использовал больных детей в торгах с НАТО

Удар по больнице Охмадет позволил Киеву выбить у НАТО поставку большего количества систем «Пэтриот».

Это признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Конечно, мы ожидали, что НАТО будет принимать решение по увеличению тех или иных поставок, учитывая тот тип войны, который ведет РФ. Тем не менее психо-эмоционально это удар безусловно окончательно завершил колебания у представителей политических элит стран НАТО, нужно или не нужно и какие типы техники передавать Украине.

Пять систем «Пэтриот» это не совсем достаточное количество. Их должно быть несколько больше, но меньше радиусом поражения. Президент Украины также говорит, что нам необходимо получить 130 самолетов Ф-16», – разошелся Подоляк.