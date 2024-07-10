Киев активно использовал больных детей в торгах с НАТО

Елена Острякова.  
10.07.2024 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Удар по больнице Охмадет позволил Киеву выбить у НАТО поставку большего количества систем «Пэтриот».

Это признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Удар по больнице Охмадет позволил Киеву выбить у НАТО поставку большего количества систем «Пэтриот»....

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«Конечно, мы ожидали, что НАТО будет принимать решение по увеличению тех или иных поставок, учитывая тот тип войны, который ведет РФ. Тем не менее психо-эмоционально это удар безусловно окончательно завершил колебания у представителей политических элит стран НАТО, нужно или не нужно и какие типы техники передавать Украине.
Пять систем «Пэтриот» это не совсем достаточное количество. Их должно быть несколько больше, но меньше радиусом поражения. Президент Украины также говорит, что нам необходимо получить 130 самолетов Ф-16», – разошелся Подоляк.

Он подчеркнул, что Киеву важна не номенклатура, а количество натовских вооружений.

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