24.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
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Киев активно провоцирует конфронтацию НАТО с Россией – Лавров

Новости УкраиныСтраны НАТО витают в собственной реальности тотальной угрозы со стороны России, а Киев только...

Страны НАТО витают в собственной реальности тотальной угрозы со стороны России, а Киев только подливает масла в огонь антироссийской истерии, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от саботажа Минских договорённостей и грубейшего нарушения прав русских на Украине.

Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия НАТО по «сдерживанию России» – мы убедились, что этот курс последователен в документах прошедшего саммита (саммит НАТО в Брюсселе – ред.), ведут к нагнетанию военно-политической ситуации в Европе. На состоявшемся саммите альянс ещё раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности.

В частности, натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Собственно говоря, мы ничего другого не ожидали, но со своей стороны остаемся открыты к честному и профессиональному диалогу.

Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России и Североатлантического Альянса, остаются на столе почти 2 года, но ответов на них нет. НАТО не хочет вообще общаться по лини военных, такой вот демократический альянс», – отметил Лавров.

«Конечно, любые попытки оздоровить политику в евроатлантике наталкиваются на попытку киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией, в попытке отвлечь внимание от саботажа  Минских договоренностей, одобренных Советом Безопасности ООН, ставших частью международного права.

Хотел бы ещё раз призвать, покровительствующие властям в Киеве, западные государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства, прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства», – призвал глава МИД РФ.


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