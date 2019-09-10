Киев: Бандеризация Польши, Венгрии и Румынии спасёт Украину от оккупации

10.09.2019, Львов, Владимир Гладков

В вопросе исторической памяти Киев не пойдёт на уступки ни одним западным соседям, так как именно мягкотелость в этой сфере привела к тому, что в 2014 году часть Украины не поддержала госпереворот из-за «пророссийских взглядов» на историю.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил секретарь государственной комиссии по увековечиванию памяти Святослав Шеремета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вряд ли украинцам позволят до выборов (в Польше – ред.) провести мероприятия по увековечиванию памяти украинцев на территории республики Польша – те, которые, собственно интересуют украинскую сторону. Это касается воинов УПА, это касается украинцев, гражданских жертв, которые погибли от рук воинов Армии Крайовой или батальонов хлопских, или национальных вооружённых сил.

Безусловно, они могут пойти на то, чтобы позволить увековечить память воинов УНР, так называемых петлюровцев. Безусловно, мы чествуем наших воинов армии УНР, мы много делали и делаем, чтобы увековечить их память, но, снова, в первую очередь мы говорим о том, что польская сторона должна согласиться на те проекты, которые интересны и важны для украинской стороны», – заявил Шеремета.

По его словам, определённые круги в польской власти с радикально антиукраинскими взглядами в сфере истории пытаются заработать политические взгляды, «трактуя историю, как им нравится, а не как оно есть в действительной исторической правде».

«Они начинают определённый прессинг Украины в том, что касается сферы истории. Но я хочу подчеркнуть, что украинская сторона не может идти на уступки ни польской стороне, ни венгерской, ни румынской – ни одним соседям мы не пойдём на уступки.

Почему? Потому что, если мы вспомним, как начинался вопрос взаимоотношений Украины и России, где происходило обострение, то обострение происходило именно в сфере исторической памяти», – отметил «свидомый» чиновник.

Он подчеркнул, что якобы именно Россия начинала конфликт со своей трактовки истории.

«События Второй мировой войны, отношение к украинскому освободительному движению, отношение к «голодомору». Ко всему, что важно для украинцев, Россия много лет до 2014 года навязывала своё видение украинской стороне. Чем это закончилось в 2014-м, мы знаем», – рассуждает бандеровец.