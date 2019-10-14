Киев бьется в истерике из-за рукопожатия Эрдогана с Поклонской

14.10.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Визит в Турцию официальной делегации российских депутатов, в состав которой вошли крымчане, вызвал негодование официального Киева.

Так, фейковая «прокуратора АРК» пригрозила, что даст оценку визиту депутатам Госдумы от Крыма Натальи Поклонской и Руслану Бальбеку, которых лично приветствовал президент Турции Эрдоган.

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Кроме того, МИД Украины направил Турции ноту протеста и вызвал для объяснений турецкого посла в Киеве.

При этом сама Наталья Поклонская в интервью «Комсомольской правде» назвала угрозу со стороны украинской прокуратуры «позором для правовой системы надзорного органа».

«Интересно, какую еще статью они найдут для нас? У меня фантазии не хватает. Кстати, на официальном уровне я принимала участие во встречах с руководством парламентов и других стран – Египта, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Сербии, Франции… Можно еще перечислять… Ну и где ваши уголовные дела, господа прокуроры фиктивной прокуратуры?!», – недоумевает Поклонская.

Она также выразила надежду, что «абсурдные «уголовные дела» скоро уйдут в историю.

«Это позор для правовой системы и работы надзорного органа. Государственный переворот в Киеве в 2014 году и вооруженный захват власти остались без правовой оценки, а действия людей, защищавших свои жизни и реализовавших право на самоопределение в условиях гражданской войны в стране, получают кривую «правовую» оценку», – подчеркнула политик.

При этом она надеется, что при нынешнем президенте Украины будут происходить перемены к лучшему – «отрезвление от длительного запоя радикализма».

Отметим, что члены российской делегации – Руслан Бальбек и Наталья Поклонская – участвовали в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Также Поклонская указала на явную недоработку фейковой прокуратуры.

«Так называемая «прокуратура АР Крым» (на самом деле не имеющая никакого отношения к нашему полуострову) явно не дорабатывает. Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару», – пообещала Поклонская.

«Находясь с официальным визитом в Турции, помимо тёплого приёма со стороны официальной Анкары, я убедился, что у нашего народа и у турецкого есть полное понимание в плане недопустимости междоусобицы и доминирования одной личности над другими. Здесь точно так же осуждают насилие во имя политики или для достижения личных целей. И самый главный посыл: мир – это главная ценность на нашей планете, и охраняют своих граждан от конфликта – это единственно правильная гуманитарная миссия», – прокомментировал визит в своем блоге Руслан Бальбек.