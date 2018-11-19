Киев без холодной и горячей воды. «Эксперты» умничают о законах, а дело – в итогах переворота

20.11.2018, Киев, Игорь Петров

Жилищно-коммунальное хозяйство Киева находится в плачевном состоянии, в домах киевлян нет воды, в том числе горячей, хотя отопительный сезон уже начался. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев к змее не готов. Он даже к осени не готов. Сегодня у нас 19 ноября. В доме, где я живу, не было ни холодной, ни горячей воды четверо суток», – сказал он.

По мнению директора аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, виновато в этом отсутствие адекватного законодательства.

«Нет критериев, по которым оценивать готовность. Если бы у нас в каждой квартире был счетчик, регулятор, поставщик был бы заинтересован, чтобы была горячая вода, чтобы теплоноситель был горячий. Для него это живые деньги. А при отсутствии этого о какой-то экономии и эффективности говорить нельзя. Законодательные механизмы (взыскания с поставщика за некачественную услугу ЖКХ) неэффективны. К сожалению, Верховная Рада, вместо того, чтобы пробовать модернизовать законодательство о ЖКХ, наоборот, его консервирует. Закон о ЖКХ, принятый в этом году, лишь законсервировал ту самую старую систему. Зато он наложил на жителей новые обязательства – за свой счет устанавливать счетчики», – считает эксперт.