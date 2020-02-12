Киев безнадёжно профукал выборы-2020 в Донбассе по украинским законам

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Без принципиальных нарушений Минских соглашений либо грубого нарушения действующего украинского законодательства проведение местных выборов в 2020 году в Донбассе уже просто невозможно.

Об этом у себя в Telegram-канале заявил близкий к Кремлю глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня новый глава Офиса президента Украины господин Ермак заявил – у Киева есть «четкий план», чтобы местные выборы в 2020 году прошли «по всей территории Украины, включая Донбасс». В чем этот план заключается, Ермак объяснить затруднился.

Провести местные выборы в 2020 году в Донбассе (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) без принципиальных нарушений Минских соглашений, либо грубого нарушения действующего украинского законодательства, просто невозможно. Тайминг не позволяет», – подчеркнул эксперт.

«Ермак по привычке сотрясает воздух, создавая оптимистичные ожидания у аудитории там, где ответственнее было бы признать реальные проблемы», – добавил Чеснаков.